В одном из украинских городов сделали бесплатный проезд в троллейбусах: что известно
В коммунальном транспорте Херсона, а именно в троллейбусах, сделали бесплатный проезд для пассажиров.
Соответствующий приказ подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Херсонский городской совет.
Что известно о проезде в Херсоне
Бесплатно пользоваться транспортом могут не только городские жители, но и военные и переселенцы. Для проезда не нужно предъявлять никакие документы.
С 10 апреля запустили 20 троллейбусов на 3 маршрутах, а именно:
• 8 маршрут "ул. Полтавская (мкр. Жилпоселок) - ул. Залаэгерсег"
• 9 маршрут "пл. Белозерская - пл. Ганнибала"
• 12 маршрут "ул. Владимира Великого (мкр. Таврический) - ул. Залаэгерсег".
Отмечается, что режим работы указанных маршрутов с 07:20 утра до 17:30 часов.
Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее усложненное движение начали работать светофоры. Работа в этом направлении продолжается.
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