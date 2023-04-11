В одном из украинских городов сделали бесплатный проезд в троллейбусах: что известно

В коммунальном транспорте Херсона, а именно в троллейбусах, сделали бесплатный проезд для пассажиров.

Что известно о проезде в Херсоне

Бесплатно пользоваться транспортом могут не только городские жители, но и военные и переселенцы. Для проезда не нужно предъявлять никакие документы.

С 10 апреля запустили 20 троллейбусов на 3 маршрутах, а именно:

• 8 маршрут "ул. Полтавская (мкр. Жилпоселок) - ул. Залаэгерсег"

• 9 маршрут "пл. Белозерская - пл. Ганнибала"

• 12 маршрут "ул. Владимира Великого (мкр. Таврический) - ул. Залаэгерсег".

Отмечается, что режим работы указанных маршрутов с 07:20 утра до 17:30 часов.

Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее усложненное движение начали работать светофоры. Работа в этом направлении продолжается.