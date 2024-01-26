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В одному з українських міст почнуть видавати картки для безкоштовного проїзду в транспорті

В Чернігове прийняли цікаве ріщення, щодо проїзду (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чернігові скоро планують видавати пільгові транспортні картки для безоплатного проїзду в громадському транспорті. Це відбудеться з 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне".

Безкоштовний проїзд у Чернігові

Так, відповідне рішення ухвалили 26 січня на засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради.

Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако повідомив, що картка для безкоштовного проїзду буде відрізнятися від звичайної кольором і позначкою про пільговий проїзд.

"З 1 лютого ми готові розпочати їх видавати. Ми не поспішаємо, ми до кінця року, а якщо буде потреба, то ми продовжимо. Попередньо ми бачимо, що до кінця року ми будемо їх видавати у департаменті соціальної політики по вулиці Мазепи. Люди можуть приходити в робочий час, там вони подають свої дані: прізвище й ім’я, дані, а також приносити посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд", - сказав чиновник.

Що треба для отримання картки

Для отримання необхідно принести документ, що засвідчує можливість пільгового проїзду до департаменту соціальної політики, за адресою вулиця Івана Мазепи 19, лишити заявку, а за 7-10 днів вже забрати виготовлення картку.

Наразі зараз у Чернігові  65 тисяч пільгових категорій, які мають право на безоплатний проїзд відповідно до реєстру. 

Картки, що надають пільговий проїзд в громадському транспорті видаватимуть протягом 2024 року. В цей час можна буде продовжувати їздити безоплатно в транспорті за посвідченнями, що надають цю можливість. А з 2025 року планують, що проїзд в громадському транспорті Чернігова буде виключно за картками та посвідченням.

Як ми раніше писали, в одній з областей прийняли несподіване рішення по вартості проїзду.

Читайте також, що відомо про оновлену систему оплати проїзду в Києві.

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Чернігів