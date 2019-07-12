Одному из районов Киева грозит техногенная авария: все подробности

Фото: Озеро Дидоровка (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

В КГГА от озера открестились

Голосеевскому району Киева угрожает техногенная авария. На озере Дидоровка вода разрушила дренажный колодец и быстро размывает земляную дамбу. В результате этого есть риск прорыва дамбы. Могут пострадать жители Китаево и так называемой Мышеловки. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Александр Соколенко.

Также он опубликовал фотографии, на которых видно озеро и мешки с песком. Александр сообщил, что сообщил о проблеме в КГГА, но там ответили, что ничем помочь не могут, так как у озера нет балансосодержателя.

"Голосеевскому району Киева грозит техногенная авария! На озере Дидоривка вода разрушила дренажный колодец и быстро размывает земляную дамбу. Есть риск прорыва дамбы, в результате чего селевой поток нанесет беду, в частности, жителям Китаево и Мышеловки. В КГГА морозятся и ссылаются на то, что у озера отсутствует балансодержатель. Прислали грузовик с песком и пошли прочь. Ни квалифицированных специалистов, ни работников ДСНС на месте нет", - сообщил Соколенко.

Скриншот поста (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Пользователи сети прокомментировали пост и раскритиковали КГГА, отметив, что там могли и соврать, заявляя, что озеро бесхозное. Также люди задались вопросом, кому же тогда идут деньги за аренду беседок, которые стоят на озере.

Спихотехника наше(влади)все!Хотя про балансоутримувача им соврать ничего не стоит,проверено не раз!

Все ок, супутникова антена - це для онлайн моніторингу стану дамби

А кто ж тогда денежки рубит с беседок и платной рыбалки?

Позор.

Скриншот комментариев (facebook.com/oleksandr.sokolenko)

Напомним, что недавно в Голосеевском районе произошел массовый мор рыбы. О экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского рассказала блогер.

Как мы ранее писали, в Крыму оккупационные власти скрыли от жителей полуострова экологическую катастрофу. В Коктебеле канализационные стоки выходили прямо на пляжи, но оккупанты уверяли, что ничего критического не происходит.