Одному из районов Киева грозит техногенная авария: все подробности

В КГГА от озера открестились
Голосеевскому району Киева угрожает техногенная авария. На озере Дидоровка вода разрушила дренажный колодец и быстро размывает земляную дамбу. В результате этого есть риск прорыва дамбы. Могут пострадать жители Китаево и так называемой Мышеловки. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Александр Соколенко.
Также он опубликовал фотографии, на которых видно озеро и мешки с песком. Александр сообщил, что сообщил о проблеме в КГГА, но там ответили, что ничем помочь не могут, так как у озера нет балансосодержателя.
"Голосеевскому району Киева грозит техногенная авария! На озере Дидоривка вода разрушила дренажный колодец и быстро размывает земляную дамбу. Есть риск прорыва дамбы, в результате чего селевой поток нанесет беду, в частности, жителям Китаево и Мышеловки. В КГГА морозятся и ссылаются на то, что у озера отсутствует балансодержатель. Прислали грузовик с песком и пошли прочь. Ни квалифицированных специалистов, ни работников ДСНС на месте нет", - сообщил Соколенко.
Скриншот поста (facebook.com/oleksandr.sokolenko)
Пользователи сети прокомментировали пост и раскритиковали КГГА, отметив, что там могли и соврать, заявляя, что озеро бесхозное. Также люди задались вопросом, кому же тогда идут деньги за аренду беседок, которые стоят на озере.
Скриншот комментариев (facebook.com/oleksandr.sokolenko)
Напомним, что недавно в Голосеевском районе произошел массовый мор рыбы. О экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского рассказала блогер.
Как мы ранее писали, в Крыму оккупационные власти скрыли от жителей полуострова экологическую катастрофу. В Коктебеле канализационные стоки выходили прямо на пляжи, но оккупанты уверяли, что ничего критического не происходит.