На одному з найвизначніших соборів Києва помітили герб Російської імперії (фото)

На Софійському соборі в Києві історик помітив національну символіку Російської імперії, а саме Малий державний герб Російської імперії. Він міг з'явитися на стінах собору у 18 столітті.

РБК-Україна (проєкт Styler) розібралося, чому символ розміщений на святині та чи можна його прибрати.

Специфічна символіка на стінах Софії Київської

Під час прогулянки історик Іван Бездудний помітив російський символ на соборі в Києві та розповів про це в мережі.

"Просто гуляв там і звернув увагу. Я взагалі люблю вдивлятися в архітектуру, композиції. А вчора народилася ідея зробити подібний допис, до того ж проходив якраз повз", - розповів він про свої спостереження в коментарі Styler.

На стіні собору зображено двоголового птаха з короною над головою. Іван додає, що подібні елементи у своїй символіці використовували й інші тогочасні держави.

"Двоголового орла використовували й в Римській імперії, і у Візантійській імперії, і в Золотій Орді (монголи) тощо. Різниця у коронах, наявності додаткових атрибутів, кольорах", - пояснює він.

Малий державний герб Російської імперії "прикрашає" стіни Софійського собору (фото: архів Івана Бездудного)

Проте на Софії Київський висить все-таки Малий державний герб Російської імперії. На думку історика, його потрібно прибрати не через російський символізм, а через те, що ця частина історії не належить Україні.

"Його варто прибрати, тому що це символ імперії, якою Україна не є вже 1 000 років і не має стати у майбутньому. Це символ войовничості, хоча українці не проявляють і не проявлятимуть агресії до миролюбних народів", - каже Бездудний.

Чи можливо прибрати символіку ворога

Міський активіст Дмитро Перов пояснює, що будь-які роботи на пам'ятці повинні бути проведеними винятково на підставі науково-проєктної документації погодженої Мінкультом.

"Треба дивитися документацію, що визначення предметом охорони та який режим використання, наскільки ці елементи є автентичні та в який період були створені, чи входять вони в предмет охорони", - розповідає Дмитро.

Якщо пам'ятка входить до переліку предметів охорони, змінювати її категорично заборонено.

У відкритих джерелах можна перевірити, що сам собор Святої Софії входить до списку пам'яток архітектури Києва та має статус світової спадщини ЮНЕСКО.

Це означає, що

собор має додаткові гарантії збереження

будівлі забезпечена пріоритетність у залученні фінансових коштів для підтримки об'єктів Світової культурної й природної спадщини

стан собору моніторять і контролюють задля подальшого збереження

Собор входить до переліку архітектурних пам'яток України (скриншот)

Для того, щоб прибрати російську символіку з Софії Київської, потрібно провести фахову експертизу із залученням спеціалістів, які й визначать, чи доцільно чіпати пам'ятку архітектури та історичну будівлю.

Довідка

Софійський собор (інші назви - Софія Київська та Софіївський собор) - це визначна пам'ятка історії та архітектури України, розташована на Софійській площі в Києві.

Його збудував князь Ярослав Мудрий у 1011-1018 роках. Час від часу собор був резиденцією київських митрополитів.

Сучасний вигляд Софійського собору (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

При соборі велося літописання, була створена перша бібліотека, проте у 14 столітті він занепав. Митрополит Петро Могила та гетьман Іван Мазепа відновили Софію Київську та зробили головним храмом Софійського монастиря.

Варто додати, що Софійський собор - це одна з небагатьох уцілілих споруд часів Русі та пам'ятка української архітектури та монументального живопису XI-XVIII століть.