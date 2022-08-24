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В одном из районов Киева людей не пускают в укрытия: где ключи, никто не знает

Фото: В Киеве не все жители могут попасть в укрытия (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Несмотря на то, что в Киеве с 22 по 25 августа людей предупредили о возможном масштабном ракетном ударе РФ, многие жители не могут попасть в укрытия во время воздушной тревоги.

Об этом рассказали в одном из столичных Telegram-каналов.

На Чоколовке жители жалуются на закрытые укрытия

Так, жители Соломенского района сообщают, что там нет ни одного открытого бомбоубежища. Даже во время тревоги.

Местные жители жалуются,что не могут укрыться от опасности, а власть, полиция и ЖЭД разводят руками.

По номеру, указанному на последнем фото, сообщают, что "не знают, где ключи".

В Киеве на Чоколовке укрытия закрыты для людей (соцсети)

Как мы ранее писали, львовские архитекторы предлагают делать укрытия в виде домиков Хоббитов.

А также рассказывали о том, что в одной из гимназий Тернополя укрытие для школьников превратили в произведение искусства.

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