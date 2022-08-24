В одном из районов Киева людей не пускают в укрытия: где ключи, никто не знает

Несмотря на то, что в Киеве с 22 по 25 августа людей предупредили о возможном масштабном ракетном ударе РФ, многие жители не могут попасть в укрытия во время воздушной тревоги.
Об этом рассказали в одном из столичных Telegram-каналов.
Так, жители Соломенского района сообщают, что там нет ни одного открытого бомбоубежища. Даже во время тревоги.
Местные жители жалуются,что не могут укрыться от опасности, а власть, полиция и ЖЭД разводят руками.
По номеру, указанному на последнем фото, сообщают, что "не знают, где ключи".
Как мы ранее писали, львовские архитекторы предлагают делать укрытия в виде домиков Хоббитов.
А также рассказывали о том, что в одной из гимназий Тернополя укрытие для школьников превратили в произведение искусства.