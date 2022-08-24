В одному з районів Києва людей не пускають у укриття: де ключі, ніхто не знає

На Чоколівці мешканці скаржаться на закриті укриття

Так, жителі Солом'янського району повідомляють, що там немає жодного відкритого бомбосховища.

Навіть під час тривоги. Місцеві жителі скаржаться, що не можуть сховатись від небезпеки, а влада, поліція та ЖЕД розводять руками. За номером, вказаним на останньому фото, повідомляють, що "не знають, де ключі".

У Києві не всі укриття відкриті для людей (соцмережі)