В одному з районів Києва людей не пускають у укриття: де ключі, ніхто не знає

Незважаючи на те, що в Києві з 22 по 25 серпня людей попередили про можливий маштабний ракетний удар РФ, багато жителів не можуть потрапити в укриття під час повітряної тривоги.
Про це розповіли в одному із столичних Telegram-каналів.
Так, жителі Солом'янського району повідомляють, що там немає жодного відкритого бомбосховища.
Навіть під час тривоги. Місцеві жителі скаржаться, що не можуть сховатись від небезпеки, а влада, поліція та ЖЕД розводять руками. За номером, вказаним на останньому фото, повідомляють, що "не знають, де ключі".
Як ми раніше писали, львівські архітектори пропонують робити укриття у вигляді будиночків Хобіттів.
А також розповідали про те, що в одній з гімназій Тернополя укриття для школярів перетворили на витвір мистецтва.