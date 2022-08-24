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В одному з районів Києва людей не пускають у укриття: де ключі, ніхто не знає

Фото: У Києві не всі мешканці можуть потрапити до укриття (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Незважаючи на те, що в Києві з 22 по 25 серпня людей попередили про можливий маштабний ракетний удар РФ, багато жителів не можуть потрапити в укриття під час повітряної тривоги.

Про це розповіли в одному із столичних Telegram-каналів.

На Чоколівці мешканці скаржаться на закриті укриття

Так, жителі Солом'янського району повідомляють, що там немає жодного відкритого бомбосховища.

Навіть під час тривоги. Місцеві жителі скаржаться, що не можуть сховатись від небезпеки, а влада, поліція та ЖЕД розводять руками. За номером, вказаним на останньому фото, повідомляють, що "не знають, де ключі".

У Києві не всі укриття відкриті для людей (соцмережі)

Як ми раніше писали, львівські архітектори пропонують робити укриття у вигляді будиночків Хобіттів.

А також розповідали про те, що в одній з гімназій Тернополя укриття для школярів перетворили на витвір мистецтва.

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