В одном из парков Киева нещадно рубят лес: прошли первые "разборки" (фото)

В Киеве на территории Голосеевского леса нещадно рубят деревья. Это происходит в урочище Теремки, там же прошли первые физические стычки между защитниками природы и теми, кто рубит деревья. Об этом на своей странице в Facebook заявил Михаил Погребиский.

"Сегодня наконец-то увидели в целом адекватную реакцию директора НПП "Голосеевский" Вячеслава Потапенко - он и работники Государственной службы охраны природно-заповедного фонда НПП "Голосеевский" сегодня были на месте вырубки, которая продолжается, вместе с представителями Общественного совета при Голосеевской РГА, ОСН "Теремки 1 ", института зоологии им. Шмальгаузена НАНУ (землепользователь урочища), помощниками народного депутата Александр Юрченко, экоактивистов", - написал Михаил.

Лесорубов присутствие общественности совсем не смутило, они нагло продолжали рубить лес и показывали нецензурные жесты. Руководит незаконной вырубкой представитель ЗАО "Атлант" Голованов Валерий Викторович, который любой ценой намерен построить на территории нацпарка автомобильную дорогу и проложить трубы.

"Я все равно дорежу до конца!" - заявил Голованов.

На территории Голосеевского леса рубят деревья (фото: Михайло Погребиський/Facebook)