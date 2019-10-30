Рада запретила вырубку леса на склонах Карпат

Соответствующий законопроект за основу приняла еще Рада 8 созыва

Верховная рада одобрила во втором чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)", передает корреспондент РБК-Украина.

За принятие соответствующего законопроекта №0873 (№6749 в старом созыве ВР, - ред.) проголосовал 301 народный депутат.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивалось, что в 2000 году был принят закон "О моратории на проведение сплошных вырубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона", который вводил мораторий на 10 лет на проведение сплошных вырубок главного пользования в елово-буковых лесах на крутых склонах Карпат.

Соответственно в 2011 году этот мораторий перестал действовать, и проведение сплошных вырубок елово-буковых лесов опять стало возможным.

"Этот закон устанавливает запрет на проведение сплошных вырубок в горных елово-буковых древостоях, сплошных вырубок главного пользования и любых других сплошных вырубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и на берегозащитных участках леса в Карпатском регионе Украины, кроме разработки сплошных буреломов, а также поврежденных болезнями и вредителями насаждений", - говорится в тексте закона.

Напомним, что данный законопроект был принят в первом чтении 3 апреля 2018 года. Тогда за принятие законопроекта за основу проголосовали 259 народных депутатов, ни один нардеп не проголосовал против.