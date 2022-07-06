На одном из мест отдыха в Киеве начали раздавать повестки
В Киеве нарушителям правопорядка раздают повестки в армию. Так, на озере Вырлица очевидцы рассказывают про уже второй такой случай.
Об этом рассказали в Telegram-канале Телеканала Киев.
Кому вручают повестки
5 июля на озере Вырлица парня, который купался, задержала полиция, а представители военкомата готовили ему повестку. Известно, что до приезда копов молодой человек нарушал общественный порядок. Полицию вызвали на место из-за того, что он находился на пляже в состоянии алкогольного опьянения и приставал к людям, которые и обратились в милицию.
Однако нарушитель, чтобы не попасть в армию, прыгнул в воду и пытался убежать от полиции. Правоохранители пытались его выловить.
А вот 6 июля правоохранители снова издали повестку мужчине. По предварительной информации, парень разговаривал по-русски и имел не зажившее ножевое ранение, поэтому местные отдыхающие вызвали полицию для проверки.
Смотрите на видео, как все происходило.
Как мы ранее писали, что делать, если вам вручают повестку во время отпуска.
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