На популярному пляжі Києва почали роздавати повістки: чоловіки вплав втікають від копів (відео)

У Києві порушникам правопорядку роздають повістки в армію. Так, на озері Вирлиця очевидці розповідають про вже другий такий випадок.

Про це розповіли в Telegram-каналі Телеканалу Київ.

Кому вручають повістки

5 липня на озері Вирлиця хлопця, який купався, затримала поліція, а представники військкомату готували йому повістку.

Відомо, що до приїзду копів молодий чоловік порушував громадський порядок.

Поліцію викликали на місце через те, що він перебував на пляжі в стані алкогольного сп'яніння і чіплявся до людей, які і звернулися в міліцію.

Однак порушник, щоб не потрапити в армію, стрибнув у воду і намагався втекти від поліції. Правоохоронці намагалися його виловити.

А ось 6 липня правоохоронці знову видали повістку чоловікові. За попередньою інформацією, хлопець розмовляв російською та мав не загоєне ножове поранення, тому місцеві відпочивальники викликали поліцію для перевірки.

Дивіться на відео, як все відбувалося.