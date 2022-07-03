Вручили повестку во время отпуска? Как себя вести и что делать

Кто может вручать такой документ и есть ли штрафы за неявку в военкомат

В соцсетях часто можно увидеть сообщения о том, что повестки массово вручают на Западной Украине. Даже тем, кто поехал туда в отпуск или на выходные. Аргументируют это тем, что в этих областях во время войны поселилось много переселенцев. Так, еще в марте в Закарпатской ОГА заявили, что все въезжающие в область мужчины должны встать на военный учет в течение 24 часов. Аналогичное решение приняли весной и во Львове.

Но имеют ли право вручить вам повестку, если вы поехали на Западную Украину отдыхать и поселились в отеле или выбрались в Карпаты на экскурсию? TRAVEL РБК-Украина задал этот вопрос юристам.

Повестку могут вручить где угодно, и это законно

Сейчас законодательством не определены какие-либо требования к месту вручения призывному лицу повестки. Не предусмотрено, где именно должно происходить такое вручение, не установлен перечень таких мест, говорит РБК-Украина Ирина Усиченко, адвокат АО "Мисечко и партнеры".

"Поэтому вручение повестки в общественных заведениях, гостиницах и ресторанах, на работе, на блокпостах или просто на улице вполне возможно, и это не нарушение закона. Единственное требование в таком случае — предварительное установление лица на основании документов, удостоверяющих его (паспорт, водительское удостоверение) перед вручением ему повестки. Поэтому мужчина в возрасте от 18 до 60 лет может получить повестку и в гостинице, куда приехал в отпуск. Независимо от того, к какой очереди мобилизации он принадлежит", — говорит она.

Фото: Повестки могут вручать на улице, блокпосте, в супермаркете, гостинице или санатории (zmi.ck.ua)

Требований относительно места вручения повестки в законодательстве нет, подтверждает РБК-Украина и адвокат юридической консалтинговой компании "Де-юре" Юрий Сергиенко.

"Поэтому, когда человеку вручают с соблюдением всех других требований законодательства повестку на улице, блокпосте, в супермаркете, отеле, санатории или любом другом месте, это соответствует закону", — объясняет собеседник.

Кто и как должен вручать повестки во время военного положения

Вручить повестку может сотрудник военкомата или представитель органов местного самоуправления, органов внутренних дел. Повестку вручают лично под расписку, а если человек отказывается ее получить, то уполномоченные лица составляют акт об отказе от получения в присутствии свидетелей, говорит Ирина Усиченко.

Повестки могут выдавать органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки (военкомата), добавляет Юрий Сергиенко.

"Этот перечень — исчерпывающий. И это значит, что любые другие органы или должностные лица не имеют права вручать повестки. Например, когда это пытается сделать сотрудник полиции, представитель территориальной обороны города, ВСУ, Национальной гвардии или любое другое лицо, это незаконно. Тогда от получения повестки вы можете отказаться без каких-либо правовых последствий", — объясняет адвокат.

Фото: Если вы поехали отдыхать на Западную Украину, вам там тоже могут вручить повестку, и это будет законно (Getty Images)

Обратите внимание. Ни Положение, ни Закон "О воинской обязанности и военной службе" не предусматривают, что такие лица заполняют и тем более подписывают повестку. Поэтому если должностное лицо формирует повестку сразу перед вами, вы можете считать вручение повестки незаконным, подчеркивает эксперт.

"На практике у таких должностных лиц есть при себе пустые бланки повесток. Они заполняют их на месте, когда установили личность человека. И хотя на такой пустой повестке уже может стоять подпись руководителя территориального центра комплектования (военкомата), ее заполнение непосредственно при вас является незаконным. Ведь решение о вызове лица тогда фактически принимает не руководитель территориального центра комплектования, а должностное лицо военкомата или органа местного самоуправления. А они имеют право только доставлять и вручать повестки", — говорит Юрий Сергиенко.

Каким бы способом вам ни вручали повестку, адвокат советует зафиксировать должности и фамилии этих людей, есть ли у них незаполненные бланки повесток, саму процедуру заполнения. Когда фиксируете это, надо объявить на видео, когда и кто это проводит. Назовите дату, когда вам вручают повестку, свою фамилию и имена тех, кто ее вручает или подписывает.

Штрафы за неявку. Что будет, если не прийти на вызов по повестке

Важно. Если человеку вручили повестку, а от призыва на военную службу по мобилизации он уклоняется, то должен нести уголовную ответственность. Это грозит лишением свободы на срок от трех до пяти лет, напоминает Ирина Усиченко.

Но есть и основания, когда можно не явиться в территориальный центр комплектования (военкомата), даже если были соблюдены все процедуры вручения повестки, говорит Юрий Сергиенко.

Фото: Во Львове мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, приехавшие из других регионов, должны встать на венный учет в течение суток после прибытия (unsplash.com)

Уважительными причинами неявки по повестке, в соответствии с п. 11 ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" являются:

препятствие стихийного характера; болезнь призывника; другие обстоятельства, которые лишают его возможности прибыть; смерть или тяжелая болезнь близкого родственника (муж, жена, отец, мать, дети и другие).

"Если человек ссылается на эту норму закона, причина неявки должна быть действительно веской. Когда повестку вам вручили в гостинице или санатории, то у вас должна быть путевка, план лечения, врачебные назначения и тому подобное. То есть любые документы, свидетельствующие о том, что у вас были заранее запланированы действия в отношении вашей жизни и здоровья", — поясняет адвокат.

Штрафы за неявку на вызов по повестке в призывной участок таковы:

510-810 грн — за первое нарушение;

850-1700 грн — за повторное нарушение;

1700-3400 грн — за нарушение закона о мобилизации и обороне;

3400-5100 грн — за повторное нарушение для граждан.

Ответственность за уклонение от призыва на военную службу предусмотрена ст. 355 Уголовного Кодекса и предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Фото: За неявку на вызов по повестке предусмотрены штрафы (facebook com/gazetadp)

Что делать, если повестку вам вручили во время отпуска

Если вам вручили повестку, когда вы приехали на отдых или лечение в гостиницу на Западной Украине, Юрий Сергиенко рекомендует сделать следующее:

выяснить должности и полномочия лиц, которые пытаются вручить повестку; выяснить наличие у лиц, надлежащим образом заранее оформленных на ваше имя повесток; фиксировать все происходящее собственными техническими средствами; принять повестку или отказаться от ее принятия (это в целом не имеет существенного значения); явиться в территориальный центр комплектования или выяснить наличие уважительных причин относительно неявки по повестке и сообщить об этом ТЦК заказной почтой с добавлением копий документов; при отсутствии уважительных причин принять решение о явке или неявке в территориальный центр комплектования с учетом нарушений законодательства при вручении повестки, возможности уплаты штрафа, личного отношения к ситуации и тому подобное.

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