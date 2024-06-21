"Одного поля ягоди". Фітнес-тренер Мандзяк розповів, чи треба заміняти цукор медом

Чи варто заміняти цукор?

Експерт повідомив, що мед, цукор, кленовий сироп, сироп агави - це "все одного поля ягоди", тобто це все цукри.

В інформаційному полі нам весь час стверджують, що цукор шкідливий, тому людям пропонують наче його "здорову альтернативу".

"З хімічної точки зору ці продукти не дуже відрізняються. Ба більше, калорійність у них майже однакова і та сама кількість сахарози", - сказав фітнес-тренер.

За його словами, нема ніякої різниці, що ви будете споживати, бо ці продукти майже ідентичні за своїм складом і належать до цукрів.

Для довідки

Мед - це натуральний продукт, який виробляється бджолами з нектару квітів. Він має солодкий смак і використовується в їжі вже багато тисячоліть. Мед містить в собі велику кількість корисних речовин, таких як флавоноїди, антиоксиданти, вітаміни групи В, вітамін С, кальцій, калій та інші мінерали.

Він також відомий своїми протизапальними властивостями і може використовуватися як природний захистник від інфекцій.

Кленовий сироп виробляється з соку кленових дерев, який відварюється до того часу, поки вода не випарується, залишаючи солодкий концентрований сироп. Він має приємний смак. Кленовий сироп містить в собі мінерали, такі як кальцій, калій, марганець та інші, а також антиоксиданти. Вживання кленового сиропу в помірних кількостях може бути корисним для шкіри, серцево-судинної системи та загального здоров'я.

Сироп агави виробляється з соку агави - рослини, що росте в Північній Америці. Він є натуральним солодким продуктом з низьким глікемічним індексом, що означає, що він не спричиняє різкого підйому рівня цукру в крові.

Сироп агави має дуже солодкий смак і використовується як природна заміна цукру.

Він також містить мінерали, такі як кальцій, калій, магній та залізо. Сироп агави використовується у кулінарії, наприклад, у десертах, соусах та напоях, а також як солодка добавка до чаю або кави.