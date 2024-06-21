"Одного поля ягоды". Фитнес-тренер Мандзяк рассказал, нужно ли заменять сахар медом

Стоит ли заменять сахар?

Эксперт сообщил, что мед, сахар, кленовый сироп, сироп агавы - это "все одного поля ягоды", то есть это все сахара.

В информационном поле нам все время утверждают, что сахар вреден, поэтому людям предлагают как его "здоровую альтернативу".

"С химической точки зрения эти продукты не очень отличаются. Более того, калорийность у них почти одинаковая и то же количество сахарозы", - сказал фитнес-тренер.

По его словам, нет никакой разницы, что вы будете потреблять, потому что эти продукты почти идентичны по своему составу и относятся к сахарам.

Для справки

Мед - это натуральный продукт, который производится пчелами из нектара цветов. Он обладает сладким вкусом и используется в пище уже много тысячелетий. Мед содержит большое количество полезных веществ, таких как флавоноиды, антиоксиданты, витамины группы В, витамин С, кальций, калий и другие минералы.

Он также известен своими противовоспалительными свойствами и может использоваться в качестве природного защитника от инфекций.

Кленовый сироп производится из сока кленовых деревьев, который отваривается до тех пор, пока вода не испарится, оставляя сладкий концентрированный сироп. У него приятный вкус. Кленовый сироп включает в себя минералы, такие как кальций, калий, марганец и другие, а также антиоксиданты. Употребление кленового сиропа в умеренных количествах может быть полезно для кожи, сердечно-сосудистой системы и общего здоровья.

Сироп агавы производится из сока агавы - растения, произрастающего в Северной Америке. Он является натуральным сладким продуктом с низким гликемическим индексом, что означает, что он не влечет за собой резкого подъема уровня сахара в крови.

Сироп агавы обладает очень сладким вкусом и используется как естественная замена сахара.

Он также содержит минералы, такие как кальций, калий, магний и железо. Сироп агавы используется в кулинарии, например, в десертах, соусах и напитках, а также как сладкая добавка к чаю или кофе.