Всего одно умение позволяет продлить молодость

Продлить молодость поможет это умениея (фото: freepik)

Ученые назвали умение, которое позволяет замедлить старение, дольше оставаясь здоровыми телом и душой. Речь идет о способности к самоконтролю, благодаря которому люди лучше справляются с жизненными трудностями.

Исследователи постоянно изучают тему продления молодости, и в рамках одного из экспериментов, проведенным Мичиганским университетом, они изучали 1037 добровольцев на протяжении 50 лет, пишет inverse.

Они пришли к выводу, что не только правильное питание и физическая активность способствуют молодости. Есть и психологические причины быстрого старения.

Оказывается, люди, которые имеют высокий уровень самоконтроля, значительно медленнее стареют и имеют лучшее здоровье/ А вот те, кто имеет довольно слабую силу воли, тяжело воспринимает жизненные трудности, стареют быстрее.

Одна из ведущих авторов исследования, психолог Ли Ричмонд-Рейкерд пояснила, что именно самоконтроль, который не является врожденной особенностью, позволяет оставаться биологически моложе. Поэтому очень полезно развивать это умение, так же как и мышцы. Но в этом случае помогает не спортзал, а программы эмоционального регулирования, терапия.

Психолог утверждает, что никогда не поздно попробовать проанализировать свое поведение в определенных ситуациях, подготовить себя к стойкости и не терять самообладания.

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