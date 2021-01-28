Всього одне вміння дозволяє продовжити молодість

Продовжити молодість допоможе це вміння (фото: freepik)

Вчені назвали вміння, яке дозволяє сповільнити старіння, довше залишаючись здоровими тілом і душею. Мова йде про здатність до самоконтролю, завдяки якому люди краще справляються з життєвими труднощами.

Дослідники постійно вивчають тему продовження молодості, і в рамках одного з експериментів, проведеним Мічиганським університетом, вони вивчали 1037 добровольців упродовж 50 років, пише inverse.

Вони дійшли висновку, що не лише правильне харчування і фізична активність сприяють молодості. Є й психологічні причини швидкого старішання.

Виявляється, люди, які мають високий рівень самоконтролю, значно повільніше старіють і мають краще здоров'я. А от ті, хто має доволі слабку силу волі, тяжко сприймає життєві труднощі, старіють швидше.

Одна із провідних авторів дослідження, психолог Лі Річмонд-Рейкерд пояснила, що саме самоконтроль, який не є вродженою особливістю, дозволяє залишатись біологічно молодшими. Тому дуже корисно розвивати це уміння, так само як і м'язи. Але у цьому випадку допомагає не спортзал, а програми емоційного регулювання, терапія.

Психолог твердить, що ніколи не пізно спробувати проаналізувати свою поведінку у певних ситуаціях, підготувати себе до стійкості та не втрачати самовладання.

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