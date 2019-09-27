Тут одно быдло: в киевской маршрутке "священник" начал разборки с людьми (видео)

В столичной маршрутке неадекватный псевдосвященник проклинал людей
В Киеве в маршрутке №535 неадекватный мужчина начал оскорблять всех пассажиров и заявил, что он священник. После того, как другой человек его немного тронул, он начал еще больше кричать и проклинать. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Мужчина устроил скандал другим пассажирам и заявлял, что он "защищал Украину". Он позвонил якобы в полицию по мобильному телефону и требовал, чтобы они приехали на вызов, потому что в маршрутке бьют священника.
"Тут мразь едет, быдло, одно быдло!" - повторял мужчина.
Нескольких пассажиров "священник" обсыпал проклятиями и сказал, что они умрут от рака и черной болезни.
Пользователи сети также прокомментировали поведение мужчины.
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