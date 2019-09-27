Тут одне бидло: у київській маршрутці "священик" почав розборки з людьми (відео)

У столичній маршрутці неадекватний псевдосвященник проклинав людей
У Києві в маршрутці №535 неадекватний чоловік почав ображати всіх пасажирів і заявив, що він священик. Після того, як інша людина його трохи зачепила, він почав ще більше кричати і проклинати. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Чоловік влаштував скандал іншим пасажирам і заявляв, що він "захищав Україну". Він зателефонував нібито в поліцію по мобільному телефону і вимагав, щоб вони приїхали на виклик, тому що в маршрутці б'ють священика.
"Тут мерзота їде, бидло, одне бидло!" - повторював чоловік.
Кількох пасажирів "священик" обсипав прокльонами і сказав, що вони помруть від раку і чорної хвороби.
Користувачі мережі також прокоментували поведінку чоловіка.
Нагадаємо, що під Вінницею ветерану АТО відмовилися продавати квиток на автобус.
Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі маршрутник вигнав дитину на темну вулицю. Це був останній рейс.