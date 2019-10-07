Одним ударом сбил с ног: в Днепре семейная пара устроила драку на улице (видео)

В Днепре на детской площадке мужчина подрался с женщиной. После сильного удара женщина упала на землю. Инцидент произошел на жилом массиве Красный Камень. Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вый Днепр".

На видео видно, что трое мужчин сидят на скамейке на детской площадке. Женщина подошла к одному из них и начала выяснять отношения. Ей что-то не понравилось, и она ударила мужчину рукой.

Драка мужчины и женщины в Днепре (видео: YouTube/Обозреватель Днепр)

В свою очередь мужчина вскочил со скамейки и нанес сильный удар, после которого женщина оказалась на земле. При этом мужчина спокойно сел на свое место. Помочь женщине решился один из друзей пары.

Женщина встала, пришла в себя, и снова полезла в драку. Она попыталась еще раз ударить мужа, но другие двое, которые сидели на скамейке рядом, разборонили семейную пару.

Напомним, что в Киеве два водителя устроили драку и затруднили без того непростой проезд в центре города. Инцидент произошел на улице Бассейной после того, как два автомобиля столкнулись.

Ранее сообщалось о том, что в ресторане Киева произошла драка и поножовщина на почве ревности. В ресторане Papa Nico мужчина избил жену на глазах у посетителей и схватился за столовый нож. При этом семейная пара сидела вместе со своими друзьями и детьми. Одна из пар была в состоянии сильного алкогольного опьянения.