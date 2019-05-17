Одні суцільні проблеми: Керченський міст остаточно розлютив кримчан

Кримський міст розлютив місцевих жителів (Колаж РБК-Україна)

Кримський міст може зруйнуватися практично в будь-який момент

Кримський (Керченський міст) став проблемою для місцевих жителів, для екології регіону і навіть для окупантів, які витратили на його будівництво величезні гроші з бюджету РФ. У річницю відкриття Кримського моста експерти розповіли, чим це будівництво обернулося для Криму. Про це йдеться в матеріалі "Крим.Реалії".

Гроші, які вже витратили на будівництво Кримського моста, можна було пустити на безкоштовну переправу через протоку і як зазначає російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар, цих грошей вистачило б років на 50.

"Весь міст – одна суцільна проблема. Я вважаю, що експлуатаційні витрати на утримання ось цього мосту незабаром перекриють його вартість. Буде "розпилювання" бюджету по кишенях тих афілійованих компаній товаришеві Ротенбергу, головному мостостроителю. Суму, яку витратили на Керченський міст, можна було протягом 50 років використовувати як дармову переправу через протоку – і поїзди, і машини могли перебиратися на поромах", - пояснив Медовар і додав, що міст може зруйнуватися в будь-який момент.

"Зараз міст десь просідає, де піднімається, це буде безперервно. Цієї споруди, з точки зору геологічної будови протоки, там не повинно бути ніколи. Це порушення всіх будівельних норм Радянського Союзу. Поруч з мостом є грязьовий вулкан, який стріляє приблизно раз на 8-10 років. Якщо це станеться, від мосту нічого не залишиться", - попередив експерт.

Також він додав, що під час приймання мосту не було проведено відповідне навантаження, а це може призвести до того, що після запуску залізниці можуть з'явитися додаткові проблеми.

Кримський політолог Євгена Горюнова розповіла, що після того, як з'явився Керченський міст, життя кримчан краще не стало. Немає ні обіцяної роботи, ні зниження цін на необхідні товари.

"Це навряд чи змінило умови життя кримчан, тому що те, чого очікували від мосту – зниження цін не відбулося. Більше того, сьогодні кажуть, що і відкриття залізничної частини не знизить ціни. Росія отримала реалізацію інфраструктурного проекту, дуже високі дивіденди дісталися тим, хто займався будівництвом – друзям Володимира Путіна. Як кажуть фахівці, якщо порівнювати з іншими схожими інфраструктурними проектами, міст дуже дорогий. Вже буквально днями з'явилася інформація, що ще на 3,5 мільярда рублів подорожчають залізничні шляхи, тобто сума буде рости і рости, оскільки занадто великі апетити", - зазначила політолог.

Вона додала, що для будівельних робіт підрядники привозили майстрів з Сибіру, а також з інших районів Росії. Деяким навіть не платили за роботу. А кримчан для будівельної роботи практично не залучали.

Великі торговельні компанії з Росії заходити в окупований Крим не хочуть, так як бояться санкцій, і за словами Горюнової, єдине для чого цей міст потрібен – перекидати військову техніку.

Кримський міст джерело багатьох проблем (YouTube/Крим.Реалії)

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