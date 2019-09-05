Одна, вторая: Виктор Павлик шокировал признанием об изменах жене

Виктор Павлик - известный украинский певец, который закрутил роман с 25-летней Катериной Репяховой, шокировал новым признанием. Как оказалось, певец изменял своей жене Ларисе Созаевой еще будучи в браке. Отметим, что с супруго певец прожил 25 лет, но не мог удержаться и спал с другими женщинами.

По словам артиста, он заводил интриги на работе, но в легкой форме.

"Между Ларисой и Катей у меня по жизни были романы, такие, в легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка...", - сказал артист.

Репяхова, в свою очередь рассказала, что Лариса с радостью уступила ей Павлика, она назвала его "переходным знамям" и передала любовнице. По словам 25-летней Катерины, экс-супруга певца не боролась, а наоборот обрадовалась, что Екатерина "подобрала артиста".

"Я бы у нее прощения не просила бы. Если уходит муж, то виноваты оба. Я своей вины не чувствую", - заявила концертный директор артиста.

По словам Кати, она счастлива с 51-летним Павликом, а ее мама выбор дочери одобрила.

"Ну и ладно. Проживем мы 10 лет счастливо и Виктор умрет, хорошо. Не обязательно же жить 50 лет, 60, 70", - резюмировала Катя.

Как мы ранее писали, экс-супруга Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала про новую любимую певца Екатерину Репяхову и сделала откровенное признание о его многочисленных изменах.

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