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Холостяк 12 назвав переможницю: що відомо про красуню, яка отримала каблучку

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Субота 14 січня 2023 12:17
Холостяк 12 назвав переможницю: що відомо про красуню, яка отримала каблучку Стало відомо, хто переміг в Холостяку (фото: instagram.com/holostyachka__stb)
Автор: Світлана Мащенко

Проект Холостяк 12 завершився в п'ятницю, 13 січня, оголошенням переможниці - дівчини, яка завоювала серце головного героя Алекса Топольського.

Що відомо про наречену Холостяка - дивіться в матеріалі Styler нижче.

Переможниця - Катерина Лозовицька

24-річна Катя називає себе фотомоделлю з Києва. І вона приголомшила Алекса вже на першій зустрічі, прийшовши у вбранні з відвертими розрізами.

Знаючи про свої принади, дівчина вміло їх використовувала. Ще перед знайомством вона передала Алексу коробку, в якій була її маленька паперова копія. Топольський мав обрати вбрання, у якому дівчина мала з'явитися перед ним. Найбільше чоловікові сподобалася чорна вечірня сукня.

Холостяк 12 назвав переможницю: що відомо про красуню, яка отримала каблучку

У фіналі бізнесмен обрав Катю і зізнався їй у коханні. Він запитав, чи прийме вона від нього каблучку. Алекс обрав спокусливу шатенку серед 19 учасниць.

Холостяк 12 назвав переможницю: що відомо про красуню, яка отримала каблучку

Топольський зізнався дівчині в почуттях

"Катю, коли я почув, яким ти бачиш наше майбутнє, побачив твої щирі сумніви і водночас віру в нас, я відчув твоє справжнє бажання наших з тобою стосунків. У моєму серці зазвучало твоє ім'я. Пам’ятаєш, я казав, що вже навіть і забув, і не знаю, що таке закоханість? Тепер я знаю, що це. Це те, що я відчуваю до тебе. Я вірю в те, що це почуття взаємне і воно зробить наше майбутнє щасливим. Катю, я хочу бути з тобою. Ти приймеш цю обручку?" - запитав Алекс у дівчини.

"Так! Я теж хочу бути з тобою", - відповіла Катерина.

Холостяк 12 назвав переможницю: що відомо про красуню, яка отримала каблучкуХолостяк 12 назвав переможницю: що відомо про красуню, яка отримала каблучку

Фото: https://www.instagram.com/kateryna_lozovytska

Чоловік одягнув на палець дівчини каблучку з діамантом і вони злилися у ніжному поцілунку.

Раніше ми писали про скандал на шоу Холостяк. Одна з учасниць розповіла правду про проект.

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шоу Холостяк