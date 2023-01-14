Холостяк 12 назвав переможницю: що відомо про красуню, яка отримала каблучку

Переможниця - Катерина Лозовицька

24-річна Катя називає себе фотомоделлю з Києва. І вона приголомшила Алекса вже на першій зустрічі, прийшовши у вбранні з відвертими розрізами.

Знаючи про свої принади, дівчина вміло їх використовувала. Ще перед знайомством вона передала Алексу коробку, в якій була її маленька паперова копія. Топольський мав обрати вбрання, у якому дівчина мала з'явитися перед ним. Найбільше чоловікові сподобалася чорна вечірня сукня.

У фіналі бізнесмен обрав Катю і зізнався їй у коханні. Він запитав, чи прийме вона від нього каблучку. Алекс обрав спокусливу шатенку серед 19 учасниць.

Топольський зізнався дівчині в почуттях

"Катю, коли я почув, яким ти бачиш наше майбутнє, побачив твої щирі сумніви і водночас віру в нас, я відчув твоє справжнє бажання наших з тобою стосунків. У моєму серці зазвучало твоє ім'я. Пам’ятаєш, я казав, що вже навіть і забув, і не знаю, що таке закоханість? Тепер я знаю, що це. Це те, що я відчуваю до тебе. Я вірю в те, що це почуття взаємне і воно зробить наше майбутнє щасливим. Катю, я хочу бути з тобою. Ти приймеш цю обручку?" - запитав Алекс у дівчини.

"Так! Я теж хочу бути з тобою", - відповіла Катерина.

Фото: https://www.instagram.com/kateryna_lozovytska

Чоловік одягнув на палець дівчини каблучку з діамантом і вони злилися у ніжному поцілунку.