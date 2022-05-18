Одна настоящая хозяйка и 12 мошенников: как закончился скандал вокруг спасенной из Бородянки кошки Шафы
Кошка Шафа, она же Глория, которую чудом спасли из разрушенного дома в Бородянке, стала настоящим символом мужественности и несокрушимости украинского народа. Вокруг этой кошки разгорелся нешуточный скандал, так как на животное претендовало несколько человек, а волонтеры всем отказали.
Чем закончился скандал со спасенной кошкой из Бородянки, рассказали в ТСН.
Сейчас Шафа находится под присмотром волонтеров. Она сильно пострадала и ей нужны соответствующий уход и лечение. А настоящая хозяйка кошки сейчас в Закарпатье и присматривать за кошкой не сможет.
Шафа находится в барокамере – у нее проблемы с легкими. Она породы перс, а они и в мирной жизни имеют проблемы со легкими.
Как рассказал ветеринарный врач Ярослав Тищенко, легкие кошки еще не полностью работают, но жить Шафа точно будет.
Что известно о кошке Шафе
Измученную кошку на 7 этаже многоэтажного и разрушенного дома заметили случайно. Активист сделал фотографию и забил тревогу - кошка прожила в разрушенном доме довольно долго, и непонятно как она вообще смогла выжить без воды и пищи.
С учетом всех дат – от начала обстрелов и оккупации до дня спасения Шафы - она провела в этом доме около двух месяцев.
Фото: instagram.com/shafa_the_cat
На помощь кошке пришли спасатели ГСЧС и волонтеры из "ЗооПатруля". К дому подогнали пожарную лестницу и сняли бедолагу с разрушенного дома. Вынести ее оттуда другим путем было просто невозможно.
О кошке написали многие украинские СМИ, в социальных сетях и ее фото стали использовать для мерча. И не удивительно - кошка с сердитым выражением морды стала настоящим символом несокрушимости и стойкости украинцев.
Фото: instagram.com/shafa_the_cat
Что известно о хозяйке Шафы
Через некоторое время нашлась и хозяйка кошки. Девушку зовут Анастасия и она обратилась к волонтерам с просьбой вернуть любимицу хозяйке. Анастасия рассказала, что кошку зовут Глория и она прожила с семьей 12 лет.
Сначала на Анастасию обрушились с хейтом, мол, она бросила животное. Волонтеры на публикации и комментарии хозяйки кошки тоже реагировали сдержанно, просили подтверждение, документы и возвращать не торопились.
Выяснилось, что в тот день Анастасия вышла из дома буквально пару часов - проведать бабушку. А вернуться домой она уже не смогла - в дом попала российская ракета.
Анастасия с семьей жила на 8 этаже и попытки найти кошку были, но зайти в здание было невозможно. В какой-то момент хозяйка подумала, что кошка погибла. А потом вся семья выехала из-под обстрелов (в семье есть ребенок) - на Закарпатье.
Фото: instagram.com/shafa_the_cat
Почему разгорелся скандал
Кошка стала символом для украинцев и стать ее новыми хозяевами захотели очень многие, в том числе и не очень порядочные граждане. В "ЗооПатруль" обратились 12 псевдохозяев животного с требованием срочно отдать кошку.
Организацию даже обвиняли в том, что волонтеры стали мародерами, воруют животных и наживаются на них.
"Они сделали больше 5 тысяч комментариев под публикациями за сутки. Это ненормально. Кот лечится, он под наблюдением, никто его не забрал", - рассказывает сооснователь организации "ЗооПатруль" Дмитрий Ревнюк.
Поэтому к публикации настоящей хозяйки Анастасии тоже отнеслись настороженно. Тем более, что сама Анастасия тоже была удивлена, что от нее требуют доказательства, документы и ей животное не хотят отдавать.
Волонтеры связались с Анастасией, выяснили историю и узнали, что кошку никто бросать не собирался и так сложились обстоятельства. И как только Шафа поправится - ее вернут настоящей хозяйке. А сама Анастасия мечтает увидеть Шафу-Глорию как можно быстрее.
Напомним, ранее мы писали о том, что в сети разгорелся скандал из-за спасенной из Бородянки кошки.
А также рассказывали о том, у спасенной из Бородянки кошки появился Instagram.