Только одна надпись на банке поможет выбрать вкусную и сочную кукурузу

Сладкая и сочная консервированная кукуруза во многом решает вкус блюда, в которое ее добавляют. Но бывает, что этим ингредиентом можно все только испортить.
Как выбрать качественную кукурузу в супермаркете, пишут Belnovosti.
Главное, на что следует обратить внимание, изучая надписи на банке - по каким стандартам изготовлена кукуруза: по ГОСТу или ТУ. Если первое - это государственный общепринятый стандарт, то второе - "технические условия", которые устанавливает сам производитель.
Выбирать стоит только первый вариант потому, что кукуруза, изготовленная по ГОСТу, так называемой молочной зрелости.
Такая кукуруза будет почти наверняка сочная и нежная, ведь при ее приготовлении были соблюдены пропорции соли и сахара.
А открыв банку с кукурузой, которую изготовили по ТУ, вы можете увидеть, что там очень много жидкости, зерна могут быть разного размера, неравномерного сероватого цвета.
Поздней осенью или зимой консервируют сушеные зерна, а не молодые. Такая кукуруза сухая, с толстой кожицей.
Лучше по качеству и вкусу та кукуруза, которая была собрана и законсервирована летом.
И конечно же не вздумайте покупать банки со вздутыми крышками.
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