Тільки один напис на банці допоможе вибрати смачну і соковиту кукурудзу

Стандарт стандарту різниця

Головне, на що слід звернути увагу, вивчаючи написи на банку - за якими стандартами виготовлена кукурудза: по ГОСТу або ТУ. Якщо перше - це державний загальноприйнятий стандарт, то друге - "технічні умови", які встановлює сам виробник.

Вибирати варто тільки перший варіант тому, що кукурудза, виготовлена за ГОСТом, так званої молочної зрілості.

Така кукурудза буде майже напевно соковита і ніжна, адже при її приготуванні були дотримані пропорції солі і цукру.

А відкривши банку з кукурудзою, яку виготовили по ТУ, ви можете побачити, що там дуже багато рідини, зерна можуть бути різного розміру, нерівномірного сіруватого кольору.

Дата виготовлення має значення

Пізньої осені або взимку консервують сушені зерна, а не молоді. Така кукурудза суха, з товстою шкіркою.

Краще за якістю і смаком та кукурудза, яка була зібрана і законсервована влітку.

І звичайно ж не здумайте купувати банки зі здутими кришками.