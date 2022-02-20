Тільки один напис на банці допоможе вибрати смачну і соковиту кукурудзу

Солодка і соковита консервована кукурудза багато в чому вирішує смак страви, в яку її додають. Але буває, що цим інгредієнтом можна все тільки зіпсувати.
Як вибрати якісну кукурудзу в супермаркеті, пишуть Belnovosti.
Головне, на що слід звернути увагу, вивчаючи написи на банку - за якими стандартами виготовлена кукурудза: по ГОСТу або ТУ. Якщо перше - це державний загальноприйнятий стандарт, то друге - "технічні умови", які встановлює сам виробник.
Вибирати варто тільки перший варіант тому, що кукурудза, виготовлена за ГОСТом, так званої молочної зрілості.
Така кукурудза буде майже напевно соковита і ніжна, адже при її приготуванні були дотримані пропорції солі і цукру.
А відкривши банку з кукурудзою, яку виготовили по ТУ, ви можете побачити, що там дуже багато рідини, зерна можуть бути різного розміру, нерівномірного сіруватого кольору.
Пізньої осені або взимку консервують сушені зерна, а не молоді. Така кукурудза суха, з товстою шкіркою.
Краще за якістю і смаком та кукурудза, яка була зібрана і законсервована влітку.
І звичайно ж не здумайте купувати банки зі здутими кришками.
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