Одна из главных героинь покинула сериал "Сваты": первые детали

Сериал "Сваты" покинула актриса, исполняющая одну из главных ролей, Людмила Артемьева. Похоже, что ее героиню - Ольгу Ковалеву зрители не увидят в "Сватах-7", которые сейчас снимаются. Об этом рассказала Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валюхи Будько, пишут росСМИ.

Отметим, что последний сезон сериала "Сваты" вышел в свет аж в 2013 году. И с тех пор сериал преследуют различные неприятности, которые препятствуют работе над ним. Часть сезона сняли еще в 2017-м в Беларуси, также планировалось снимать в Грузии, но работу приостановили. Оставшиеся кадры планируют доснять в 2020 году, предварительно известно, что съемки пройдут в Молдове.

По словам Татьяны Кравченко, Артемьева отказалась сниматься в новом сезоне якобы из-за денег.

"Я наконец-то встретила своих любимых партнеров - Федю Добронравова, Колю Добрынина... Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю..." - поделилась Кравченко.

Александр Феклистов и Людмила Артемьева (фото: instagram.com/svati_official)

В новом сезоне, если он все же будет доснят, покажут историю молодых Будько - их знакомство и развитие отношений. Молодого Добронравова сыграет его сын Виктор, а Татьяну Кравченко в юности - актриса Дарья Рыбак.

"Я про уход из сериала Артемьевой не слышал, но в отснятом блоке она с нами не снималась, это правда", - прокомментировал ситуацию Добронравов.

Ранее мы писали что в сериале "Сваты" появится новый персонаж.