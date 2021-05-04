Одна из девушек извинилась за распитие алкоголя и курение в киевской церкви: это была глупость

В субботу, 1 мая, в Киеве девушки зашли в церковь Рождества Христова, которая находится на Подоле и начали вести себя неподобающим образом. Они задували свечи, распивали алкоголь и курили электронные сигареты. Потом все это опубликовали в соцсетях. Теперь одна из них публично извинилась.
Видео извинения Насти опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".
"Мне очень жаль, что так получилось, я повела себя с такой ужасной стороны. Это была глупость, которую мы просто не обдумали. Я бы хотела попросить прощения у всех людей, у всех верующих людей, да и в целом людей, чьи чувства я задела", - заявила девушка.
Пользователи сети прокомментировали ее извинение.
Напомним, в Белой Церкви женщина с детьми жарили маршмеллоу на Вечном огне.
Ранее правоохранители нашли парня и девушку, которые курили в вагоне киевского метро во время локдауна.