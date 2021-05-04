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Одна з дівчат вибачилася за розпивання алкоголю і куріння в Київській Церкві: це була дурість

Автор: Styler

У суботу, 1 травня, в Києві дівчата зайшли до церкви Різдва Христового, яка знаходиться на Подолі і почали поводитись неналежним чином. Вони задували свічки, розпивали алкоголь і курили електронні сигарети. Потім все це опублікували в соцмережах. Тепер одна з них публічно вибачилася.

Відео вибачення Насті опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".

"Мені дуже шкода, що так вийшло, я показала себе з такої жахливої сторони. Це була дурість, яку ми просто не обдумали. Я б хотіла попросити вибачення у всіх людей, у всіх віряни, та й в цілому людей, чиї почуття я зачепила", - заявила дівчина.

Користувачі мережі прокоментували її вибачення.

  • Треба думати, що робиш!!!
  • Їм пох*р. Движ, контент головне;
  • Мамка люлей всипала і змусила вибачатися ж, очевидно;
  • Та нехай йдуть нах*р зі своїми вибаченнями;
  • Без мізків;
  • Дебіли без мізків!
  • Як ніби хтось тримає пальцем над кнопкою "видалити профіль" в її інсті;
  • Ну в будь-якому випадку, дійсно треба думати, що робиш. Я хоч і сам не віруючий, але в будь-якому випадку, хтось в це вірить, так навіщо їм шкодити? Хай там що, але вчинок їх не дуже;
  • У цих малоліток в очах немає ніякого каяття, їм пофіг. Ось штрафанули б їх батьків на 50 тисяч, тоді подивилися б.

Нагадаємо, у Білій Церкві жінка з дітьми смажили маршмеллоу на Вічному вогні.

Раніше правоохоронці знайшли хлопця і дівчину, які курили у вагоні київського метро під час локдауну.

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