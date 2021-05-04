Одна з дівчат вибачилася за розпивання алкоголю і куріння в Київській Церкві: це була дурість

У суботу, 1 травня, в Києві дівчата зайшли до церкви Різдва Христового, яка знаходиться на Подолі і почали поводитись неналежним чином. Вони задували свічки, розпивали алкоголь і курили електронні сигарети. Потім все це опублікували в соцмережах. Тепер одна з них публічно вибачилася.
Відео вибачення Насті опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".
"Мені дуже шкода, що так вийшло, я показала себе з такої жахливої сторони. Це була дурість, яку ми просто не обдумали. Я б хотіла попросити вибачення у всіх людей, у всіх віряни, та й в цілому людей, чиї почуття я зачепила", - заявила дівчина.
Користувачі мережі прокоментували її вибачення.
Нагадаємо, у Білій Церкві жінка з дітьми смажили маршмеллоу на Вічному вогні.
Раніше правоохоронці знайшли хлопця і дівчину, які курили у вагоні київського метро під час локдауну.