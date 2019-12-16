Одиозный нардеп назвал боевиков "защитниками" Донбасса от режима Зеленского (видео)

Одиозный нардеп Ренат Кузьмин назвал боевиков "Л/ДНР" "защитниками" жителей Донецкой и Луганской областей от украинской власти, избранной на выборах после самоустранения и бегства из страны Виктора Януковича.

В эфире телеканала "112 Украина" на ток-шоу "Голос народа" бывший заместитель генпрокурора (2010 - 2013), который прошел в Верховную Раду IX созыва от партии "ОПЗЖ", высказался относительно причины возникновения российско-украинской войны и поделился мыслями, как ее закончить.

На скандальные высказывания Кузьмина, в отношении которого в сентябре ГПУ закрыла уголовное производство, обратил внимание известный журналист и блогер Денис Казанский.

"Нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин, который баллотировался в Раду, находясь в международном розыске, заявил в эфире "112 канала", что "ДНР" и "ЛНР" на самом деле защищают Донбасс от преступного режима Зеленского, и что создание этих группировок в 2014 году было необходимой самообороной", - говорится в публикации.

Так, Кузьмин назвал Революцию Достоинства "антиконституционным захватом власти в Киеве", а сепаратизм на Донбассе и возникновение террористических группировок "Л/ДНР" - реакцией, "необходимой обороной и крайней необходимостью", а также попыткой "защититься от распространения влияния заговорщиков" на всю территорию Украины.

Кроме того, экс-замгенпрокурора времен Януковича заявил, что если с этим мнением согласятся все украинцы, то и война "сама собой сойдет на нет". При этом Кузьмин ничего не уточнил относительно возвращения оккупированных РФ территорий ОРДЛО на Донбассе и крымского полуострова.

Также нардеп заявил, что если власть нового президента "является продолжением власти Порошенко", тогда боевики "Л/ДНР" точно так же "будут защищать себя от власти Зеленского".

Ренат Кузьмин оскандалился заявлением о боевиках на Донбассе (Видео: twitter.com/den_kazansky)

Слова Кузьмина вызвали в сети массу негодования и возмущения - в комментариях звучат также призывы правоохранителям дать оценку таким заявлениям.

Это пи**ец. При Порохе эти каналы худо-бедно фильтровали свой контент, чтобы не лишится лицензии ходили между капелек. Сейчас полный трэш: Медведчук, Портнов, Лукаш, Кузьмин. Эти вещатели должны быть отключены от эфира, притом срочно.

В удивительное время живем - когда такое г**но сепарское может безнаказанно трыньдеть на ТВ и вливать помои в головы обычных граждан!

Если СБУ и прокуратура сейчас такие фригидные у нас, не возбуждаются на такого жирного матерого врага, и не арестовывают его в прямом эфире, то хоть по**рачниками должны его выгнать на**й. Под Песками выкинуть, пусть пешком идет к своим. Лютый какой-то трэш.

Ау СБУ!

Самое страшное не то, что он говорит, самое страшное, что есть для кого...

Сепаратизм в чистом виде.

А ведь это бывший работник прокуратуры...

Ренат Кузьмин оскандалился заявлением о боевиках на Донбассе (Скрн комментариев: twitter.com/den_kazansky)