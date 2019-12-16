Одіозний нардеп назвав бойовиків "захисниками" Донбасу від режиму Зеленського (відео)

Одіозний нардеп Ренат Кузьмін назвав бойовиків "Л/ДНР" "захисниками" жителів Донецької та Луганської областей від української влади, обраної на виборах після самоусунення і втечі з країни Віктора Януковича.

В ефірі телеканалу "112 Україна" на ток-шоу "Голос народу" колишній заступник генпрокурора (2010 - 2013), який пройшов до Верховної Ради IX скликання від партії "ОПЗЖ", висловився щодо причини виникнення російсько-української війни і поділився думками, як її закінчити.

На скандальні висловлювання Кузьміна, щодо якого у вересні ГПУ закрила кримінальне провадження, звернув увагу відомий журналіст і блогер Денис Казанський.

"Нардеп від "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін, який балотувався в Раду, перебуваючи у міжнародному розшуку, заявив в ефірі "112 каналу", що "ДНР" і "ЛНР" насправді захищають Донбас від злочинного режиму Зеленського, і що створення цих угруповань у 2014 році було необхідною самообороною", - йдеться у публікації.

Так, Кузьмін назвав Революцію Гідності "антиконституційним захопленням влади в Києві", а сепаратизм на Донбасі та виникнення терористичних угруповань "Л/ДНР" - реакцією, "необхідною обороною і крайньою необхідністю", а також спробою "захиститися від поширення впливу змовників" на всю територію України.

Крім того, екс-заступник генпрокурора часів Януковича заявив, що якщо з цією думкою погодяться всі українці, то і війна "сама собою зійде нанівець". При цьому Кузьмін нічого не уточнив щодо повернення РФ окупованих територій ОРДЛО на Донбасі та кримського півострова.

Також нардеп заявив, що якщо влада нового президента "є продовженням влади Порошенка", тоді бойовики "Л/ДНР" точно так само "будуть захищати себе від влади Зеленського".

Ренат Кузьмін оскандалився заявою про бойовиків на Донбасі (Відео: twitter.com/den_kazansky)

Слова Кузьміна викликали в мережі масу обурення - в коментарях лунають також заклики правоохоронців дати оцінку таким заявам.

Це пі**єць. При Пороху ці канали худо-бідно фільтрували свій контент, щоб не позбутися ліцензії ходили між крапельок. Зараз повний треш: Медведчук, Портнов, Лукаш, Кузьмін. Ці мовники повинні бути відключені від ефіру, причому терміново.

В дивовижний час живемо - коли таке л**но сєпарське можна безкарно казати на ТБ і вливати помиї в голови пересічних громадян!

Якщо СБУ і прокуратура зараз такі фригідні у нас, не порушуються на такого жирного запеклого ворога, і не заарештовують його в прямому ефірі, то хоч пі**рачниками повинні його вигнати на**й. Під Пісками викинути, хай пішки йде до своїх. Лютий якийсь треш.

Ау СБУ!

Найстрашніше не те, що він говорить, найстрашніше, що є для кого...

Сепаратизм в чистому вигляді.

А адже це колишній працівник прокуратури...

Ренат Кузьмін оскандалився заявою про бойовиків на Донбасі (Скрн коментарів: twitter.com/den_kazansky)