Одинаковые кресты с номерами в поле кукурузы: как в Украине хоронят бездомных

Большинство таких могил без табличек с именем. Максимум – простой крест или палка, на которой набит номер.

На таких кладбищах свой последний покой находят те, кто умер на улице, в подвале, на вокзале.

Тела могут находиться в морге до полугода

Власти украинских городов не сильно заботятся о бездомных во время их жизни. А после их смерти все ложится на плечи служб, которые занимаются погребением.

Как рассказала главный специалист отдела благоустройства и экологии управления ЖКХ в Тернополе Оксана Ильич, такие похороны занимают не один день.

Сначала приходит обращение от полиции. Начинается поиск родственников умерших бездомных, неопознанных трупов.

Потом приходит сообщение о том, что поиски проведены, никого не нашли и далее человека должны похоронить за счет местного бюджета.

От дня смерти до погребения может пройти много времени, но это зависит от полиции – поиски родных могут занять много времени. Тело умершего все это время находится в морге психоневрологической больницы.

Из городского бюджета на такие захоронения ежегодно выделяется около 50 тысяч гривен. За 2021 год было уже потрачено 80 тысяч гривен. А год еще не закончился.

Фото: Кладбище для бездомных (te.20minut.ua)

Хоронят без священника

В базовую стоимость такого захоронения услуги священника и отпевания не входят. Поэтому процесс довольно быстрый и простой.

Бездомных хоронят на соответствующих секторах городских кладбищ. Обычно они находятся в отдалении от самого кладбища.

Стоимость захоронения определяется желанием и возможностью заказчика. В случае с бездомными заказчиком выступает управление ЖКХ, и цена почти не меняется.

В Тернополе такая услуга стоит 4 677 гривен. В эту сумму входит: копание ямы, услуги катафалка, временный памятный знак, табличка и крест.

Фото: Кладбище для бездомных (te.20minut.ua)

Эксгумацию иногда проводят

Бывают изредка случаи, когда объявляются родственники умершего и проводят эксгумацию и перезахоронение тела покойного.

Сначала родственникам приходится обратиться в органы местного самоуправления за разрешением.

Потом тело эксгумируют и транспортируют в другое место – это может быть семейный склеп, другое кладбище или даже в другой город.

По словам зам. начальника СКП "Ритуальная служба" Юрия Тицкого, на новом кладбище в Тернополе за последний год похоронили уже 22 бездомных.

Всего на кладбище уже около 90 могил. Эксгумацию проводили на этом кладбище уже с десяток раз.

Как выглядит кладбище для бездомных

Журналисты издания поехали на кладбище, где есть такой специальный сектор для бездомных. Однако найти самостоятельно они его не смогли.

Этот сектор находится в километре от основного кладбища и к нему ведет небольшая тропинка между деревьев и кукурузным полем.

Местный охранник рассказал, что бездомных хоронят без священника и порой привозят по два-три человека в день.

На некоторых могилах есть кресты и даже таблички с именами и годами рождения и смерти. На многих – только лишь номера на металлических табличках, которые вписаны в учетную книгу.

Есть могилы с табличками "Неизвестный". На отдельных могилах даже есть пластиковые цветы.

Фото: Кладбище для бездомных (te.20minut.ua)