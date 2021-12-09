Однакові хрести з номерами в полі кукурудзи: як в Україні ховають бездомних

Більшість таких могил без табличок з ім'ям. Максимум - простий хрест чи палиця, на якій набитий номер.

На таких кладовищах свій останній спокій знаходять ті, хто помер на вулиці, в підвалі, на вокзалі.

Тіла можуть перебувати в морзі до пів року

Влада українських міст не сильно дбає про бездомних під час їхнього життя. А після їх смерті все лягає на плечі служб, які займаються похованням.

Як розповіла головний спеціаліст відділу благоустрою та екології управління ЖКГ у Тернополі Оксана Ілліч, такі похорони займають не один день.

Спочатку приходить звернення від поліції. Починається пошук родичів померлих бездомних, невпізнаних трупів.

Потім приходить повідомлення про те, що пошуки проведені, нікого не знайшли та далі людину повинні поховати коштом місцевого бюджету.

Від дня смерті до поховання може пройти багато часу, але це залежить від поліції – пошуки рідних можуть зайняти багато часу. Тіло померлого весь цей час знаходиться в морзі психоневрологічної лікарні.

З міського бюджету на такі поховання щорічно виділяється близько 50 тисяч гривень. За 2021 рік було вже витрачено 80 тисяч гривень. А рік ще не закінчився.

Фото: Кладовище для бездомних (te.20minut.ua)

Ховають без священника

У базову вартість такого поховання послуги священника і відспівування не входять. Тому процес досить швидкий і простий.

Бездомних ховають на відповідних секторах міських кладовищ. Зазвичай вони знаходяться на віддалі від самого кладовища.

Вартість поховання визначається бажанням і можливістю замовника. У випадку з бездомними замовниками виступає управління ЖКГ, і ціна майже не змінюється.

У Тернополі така послуга коштує 4 677 гривень. У цю суму входить: копання ями, послуги катафалка, тимчасовий пам'ятний знак, табличка і хрест.

Фото: Кладовище для бездомних (te.20minut.ua)

Ексгумацію іноді проводять

Бувають зрідка випадки, коли оголошуються родичі померлого і проводять ексгумацію і перепоховання тіла покійного.

Спочатку родичам доводиться звернутися до органів місцевого самоврядування за дозволом.

Потім тіло ексгумують і транспортують в інше місце – це може бути сімейний склеп, інше кладовище або навіть в інше місто.

За словами заст. начальника СКП "Ритуальна служба" Юрія Тицького, на новому кладовищі в Тернополі за останній рік поховали вже 22 бездомних.

Всього на кладовищі вже близько 90 могил. Ексгумацію проводили на цьому кладовищі вже з десяток разів.

Як виглядає кладовище для бездомних

Журналісти видання поїхали на кладовище, де є такий спеціальний сектор для бездомних. Однак знайти самостійно вони його не змогли.

Цей сектор знаходиться в кілометрі від основного кладовища і до нього веде невелика стежка між дерев і кукурудзяним полем.

Місцевий охоронець розповів, що бездомних ховають без священника і часом привозять по дві-три людини в день.

На деяких могилах є хрести й навіть таблички з іменами та роками народження і смерті. На багатьох - тільки лише номери на металевих табличках, які вписані в облікову книгу.

Є могили з табличками "Невідомий". На окремих могилах навіть є пластикові квіти.

Фото: Кладовище для бездомних (te.20minut.ua)