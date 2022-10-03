Одному знаку Зодиака сильно повезет с деньгами в октябре 2022

Гороскоп на октябрь 2022 года расскажет о знаке Зодиака, которому больше всего повезет с финансами и карьерой.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

И этот счастливчик – Стрелец!

В октябре 2022 у Стрельцов реализуются многие планы и надежды. Ожидайте помощь от спонсоров, друзей или покровителей, возможны соцвыплаты. Уже в октябре вас ждут благоприятные перемены в условиях проживания и решение проблем с жильем.

Многим поступят предложения работать дома удаленно и получать хороший доход. Может прийти помощь, откуда вы ее совсем не ждали. Прибыль получат те, кто занимается торговлей, занимается интеллектуальным трудом, консультанты и посредники в разных сферах.

Для тех, кто давно мечтал получить водительские права, можно отправиться на курсы вождения. Много дружеских встреч и посиделок с людьми, с которыми у вас есть общие интересы или дела.