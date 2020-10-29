Только один вид: в Чернобыле показали уникальное животное

В Чернобыле показали уникальное животное (коллаж: РБК-Украина)

В Чернобыльском заповеднике обитает редкое животное, представленное у нас лишь одним видом

В Чернобыльском заповеднике живет уникальное животное, которое представлено в нашей стране только одним видом. И спутать этого представителя фауны с каким-либо другим очень сложно.

Речь идет о европейской болотной черепахе, которая обитает в небольших пресноводных водоемах. Фото красавицы показали на страницах Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника в Facebook.

"Европейская болотная черепаха. Пресноводная. Единственный представитель отряда Черепах в фауне Украины. Зиму проводит в спячке на дне водоема. Но до настоящих холодов еще далеко. Можно погреться на осеннем солнышке", - подписано фото.

Европейская болотная черепаха (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Отметим, что хотя европейских болотных черепах в Украине и немало, зоозащитники и экологи твердят, что вид в опасности. И во всем виной климатические изменения и деятельность человека, который захватывает места ее обитания.

Нередки и случаи, когда черепах просто вылавливают и продают на рынках. А животное трудно поддается адаптации к неволе.

Интересно, что черепах в мире около 230 видов. Они распространены по всей земле и живут как в воде, так и на суше. Но в Украине можно встретить только один вид - европейскую болотную.

Ранее в Чернобыльском заповеднике показали животное невероятной красоты, которое оказалось очень пугливым.

Также сообщалось, что в Чернобыле живет родственник колибри. Эта птичка не умеет ходить по земле, и если птенец выпадет из гнезда, его туда нельзя возвращать.