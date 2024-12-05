Один з них сир. Експерт назвав звичні нам продукти, які допомогають худнути

Які продукти сприяють схудненню

У списку є кисломолочний сир, який перетравлюється довше, допомагаючи вам відчути ситість і зменшуючи спокусу перекусити. Він не тільки допомагає вгамувати голод, але також містить кальцій і білок, які необхідні для здоров’я кісток і росту м’язів.

Крім того, експерти радять наповнити холодильник яйцями, називаючи їх ідеальним білком для сніданку. В цьому продукті 13 грамів білка на 100 грамів. Починаючи свій день з яєць, можна підтримати будь-які вправи для нарощування м’язів, а також сприяти втраті жиру.

Тофу називають фантастичним рослинним замінником, який містить приблизно 8 грамів білка на кожні 100 грамів.

Також експерти пропонують два потужних джерела білка: насіння чіа, яке містить 17 грамів на 100 грамів, і насіння конопель, які містять 31 грам білка на кожні 100 грамів.

В цих продуктах міститься не тільки білок, а й незамінні жирні кислоти, що робить їх ідеальною живильною силою, яку можна легко інтегрувати в різні рецепти, не сильно змінюючи смак.

Тваринні білки зазвичай містять більше повноцінного білка на грам, але рослинні варіанти, такі як насіння чіа, забезпечують додаткову клітковину та необхідні поживні речовини.

Збалансована дієта, яка включає обидва типи білка, ідеально підходить для схуднення, сприяє ситості, збереженню м’язів і загальному здоров’ю.