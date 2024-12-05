Один из них творог. Эксперт назвал привычные нам продукты, которые помогают худеть

Какие продукты способствуют похудению

В списке есть кисломолочный творог , который переваривается дольше, помогая вам почувствовать сытость и уменьшая соблазн перекусить. Он не только помогает утолить голод, но также содержит кальций и белок, которые необходимы для здоровья костей и роста мышц.

Кроме того, эксперты советуют наполнить холодильник яйцами , называя их идеальным белком для завтрака. В этом продукте 13 г белка на 100 граммов. Начиная свой день с яиц можно поддержать любые упражнения для наращивания мышц, а также способствовать потере жира.

Тофу называют фантастическим растительным заменителем, содержащим примерно 8 граммов белка на каждые 100 граммов.

Также эксперты предлагают два мощных источника белка: семена чиа, содержащие 17 граммов на 100 граммов, и семена конопли, содержащие 31 грамм белка на каждые 100 граммов.

В этих продуктах содержится не только белок, но и незаменимые жирные кислоты, что делает их идеальной питательной силой, которую можно легко интегрировать в разные рецепты, не сильно изменяя вкус.

Животные белки обычно содержат больше полноценного белка на грамм, но растительные варианты, такие как семена чиа, обеспечивают дополнительную клетчатку и необходимые питательные вещества.

Сбалансированная диета, включающая оба типа белка, идеально подходит для похудения, способствует сытости, сохранению мышц и общему здоровью.