Один из самых известных исторических магазинов Киева превратили в гору мусора: видео

Скриншот с Instagram

"Вот так выглядят "Цветы Украины" теперь. Испанский стыд", - написала она.

Скриншот с Instagram

"Цветы Украины" раньше выглядели так (фото: Depo.Kyiv)

Что произошло со зданием

Цветочный магазин-оранжерея "Цветы Украины" был открыт в 1985 году. Автор проекта - народный архитектор Украины Николай Левчук.

До 2000-х годов в здании, кроме крупнейшего в Киеве магазина цветов, была оранжерея, выставочный зал, исследовательская база, кружки флористики, административные и складские помещения.

Потом здание потеряло свою аутентичную функцию. В 2021 году владелец решил провести реконструкцию и сделать его офисным центром, добавив при этом надстройку и подземный паркинг.

Здание "Цветы Украины" превратили в свалку (фото: wikipedia.org)

Возле здания прошел митинг, на котором активисты требовали реставрировать здание, а не реконструировать его в торгово-офисный центр. Люди разрушили забор вокруг дома и начали блокировать строительную технику.

Здание "Цветы Украины" превратили в свалку (фото: wikipedia.org)

В июле суд наложил арест на здание и запретил проводить строительные работы на время досудебного расследования. Сейчас здание находится без охраны. При этом под ним образовалась свалка мусора.

Здание "Цветы Украины" превратили в свалку (фото: wikipedia.org)

3 августа 2021 года Департамент охраны культурного наследия КГГА внес здание "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева. Его запрещено разрушать и перестраивать.

Здание "Цветы Украины" превратили в свалку (фото: wikipedia.org)