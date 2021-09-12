Один з найвідоміших історичних магазинів Києва перетворили на гору сміття: відео

Скріншот з Instagram

"Ось так виглядають "Квіти України" тепер. Іспанський сором", - написала вона.

Скріншот з Instagram

"Квіти України" раніше виглядали так (фото: Depo.Kyiv)

Що сталося з будівлею

Квітковий магазин-оранжерея "Квіти України" був відкритий в 1985 році. Автор проєкту - народний архітектор України Микола Левчук.

До 2000-х років в будівлі, крім найбільшого в Києві магазину квітів, була оранжерея, виставковий зал, дослідницька база, гуртки флористики, адміністративні та складські приміщення.

Потім будівля втратила свою автентичну функцію. У 2021 році власник вирішив провести реконструкцію і зробити її офісним центром, додавши при цьому надбудову і підземний паркінг.

Будівлю "Квіти України" перетворили на звалище (фото: wikipedia.org)

Біля будівлі пройшов мітинг, на якому активісти вимагали реставрувати будівлю, а не реконструювати її в торгово-офісний центр. Люди зруйнували паркан навколо будинку і почали блокувати будівельну техніку.

Будівлю "Квіти України" перетворили на звалище (фото: wikipedia.org)

У липні суд наклав арешт на будівлю і заборонив проводити будівельні роботи на час досудового розслідування. Зараз будівля знаходиться без охорони. При цьому під ним утворилося звалище сміття.

Будівлю "Квіти України" перетворили на звалище (фото: wikipedia.org)

3 серпня 2021 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс будівлю "Квіти України" до переліку об'єктів культурної спадщини Києва. Її заборонено руйнувати і перебудовувати.

Будівлю "Квіти України" перетворили на звалище (фото: wikipedia.org)