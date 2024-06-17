Один пшик - і ти бабуся. Ці аромати нещадно зістарять жінку

Які аромати можуть вас зістарити

Експерт з ароматів лондонської парфумерної компанії Miller Harris назвав аромати, які можуть вас старити.

Хоча квіткові ноти часто присутні в більш класичних ароматах, проблема полягає зовсім не в них.

"Квіткові ноти присутні в більшості ароматів, однак ключ лежить у композиції та сучасній інтерпретації, яку парфумер вносить у аромат", - зазначає експерт.

За словами спеціаліста з парфумів, замість того, щоб уникати конкретних нот, шукайте правильний баланс в ароматі.

Більш важкі, надто солодкі або надто пудрові ноти іноді можуть конкретно надати вам віку.

"Замість цього шукайте добре збалансовані аромати із сумішшю свіжих, зелених і деревних нот. Цитрусові, гурманські та водні елементи також можуть надати свіжості квітковим ароматам, надаючи їм яскравість і сучасність", - радить експерт.

Ця концепція стосується навіть ароматів на основі троянд. У поєднанні з несподіваними акордами або в поєднанні зі свіжими, яскравими нотами квіткові ноти можуть викликати відчуття вишуканості та сучасності.

Як обрати аромат, який не надасть віку (Getty Images)

Які аромати будуть приваблювати

Спекотні, привабливі аромати часто найбільше запам’ятовуються завдяки особливим нотам, які "привносять непереборну чуттєвість".

Парфумерний експерт підкреслив, що амбра, мускус і уд викликають теплі емоції, глибину, а також вони гарно тримаються на шкірі, що залишає незабутнє враження.

Спеції, такі як кардамон, імбир і шафран, створюють екзотичний, інтригуючий відтінок, а розкішні квіти, такі як тубероза та жасмин, створюють насичену, розкішну привабливість, заявив парфумер.

"Шукайте яскраві, свіжі та фруктові елементи. Цитрусові ноти, такі як бергамот, мандарин і грейпфрут, можуть допомогти принести нестримну енергію. Так само зелені, підбадьорливі ноти, такі як м’ята та базилік, можуть сприяти настрою", - резюмував експерт.