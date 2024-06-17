Один пшик - и ты бабушка. Эти ароматы беспощадно состарят женщину

Духи - это своеобразная визитка женщины, которая помогает отличить ее от других. У каждой представительницы женского пола есть свой фирменный аромат.
Какие ароматы могут состарить женщину и придать ей возраст своим запахом, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Эксперт по ароматам лондонской парфюмерной компании Miller Harris назвал ароматы, которые могут вас состарить.
Хотя цветочные ноты часто присутствуют в более классических ароматах, проблема заключается отнюдь не в них.
"Цветочные ноты присутствуют в большинстве ароматов, однако ключ лежит в композиции и современной интерпретации, которую парфюмер вносит в аромат", - отмечает эксперт.
По словам специалиста по духам, вместо того чтобы избегать конкретных нот, ищите правильный баланс в аромате.
Более тяжелые, слишком сладкие или слишком пудровые ноты могут конкретно вас состарить.
"Вместо этого ищите хорошо сбалансированные ароматы со смесью свежих, зеленых и древесных нот. Цитрусовые, гурманские и водные элементы также могут придать свежести цветочным ароматам, придавая им яркость и современность", - советует эксперт.
Эта концепция относится даже к ароматам на основе роз. В сочетании с неожиданными аккордами или в сочетании со свежими, яркими нотами, цветочные ноты могут вызвать ощущение изысканности и современности.
Жаркие, привлекательные ароматы часто наиболее запоминаются благодаря особым нотам, которые "привносят непреодолимую чувственность".
Парфюмерный эксперт подчеркнул, что амбра, мускус и уд вызывают теплые эмоции, глубину, а также хорошо держатся на коже, что оставляет незабываемое впечатление.
Специи, такие как кардамон, имбирь и шафран, создают экзотический, интригующий оттенок, а роскошные цветы, такие как тубероза и жасмин, создают насыщенную, роскошную привлекательность, заявил парфюмер.
"Ищите яркие, свежие и фруктовые элементы. Цитрусовые ноты, такие как бергамот, мандарин и грейпфрут, могут помочь принести безудержную энергию. Так же зеленые, бодрящие ноты, такие как мята и базилик, могут способствовать настроению", - резюмировал эксперт.
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