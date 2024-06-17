Один пшик - и ты бабушка. Эти ароматы беспощадно состарят женщину

Какие ароматы могут вас состарить

Эксперт по ароматам лондонской парфюмерной компании Miller Harris назвал ароматы, которые могут вас состарить.

Хотя цветочные ноты часто присутствуют в более классических ароматах, проблема заключается отнюдь не в них.

"Цветочные ноты присутствуют в большинстве ароматов, однако ключ лежит в композиции и современной интерпретации, которую парфюмер вносит в аромат", - отмечает эксперт.

По словам специалиста по духам, вместо того чтобы избегать конкретных нот, ищите правильный баланс в аромате.

Более тяжелые, слишком сладкие или слишком пудровые ноты могут конкретно вас состарить.

"Вместо этого ищите хорошо сбалансированные ароматы со смесью свежих, зеленых и древесных нот. Цитрусовые, гурманские и водные элементы также могут придать свежести цветочным ароматам, придавая им яркость и современность", - советует эксперт.

Эта концепция относится даже к ароматам на основе роз. В сочетании с неожиданными аккордами или в сочетании со свежими, яркими нотами, цветочные ноты могут вызвать ощущение изысканности и современности.

Как выбрать аромат, который не придаст возрасту (Getty Images)

Какие ароматы будут привлекать

Жаркие, привлекательные ароматы часто наиболее запоминаются благодаря особым нотам, которые "привносят непреодолимую чувственность".

Парфюмерный эксперт подчеркнул, что амбра, мускус и уд вызывают теплые эмоции, глубину, а также хорошо держатся на коже, что оставляет незабываемое впечатление.

Специи, такие как кардамон, имбирь и шафран, создают экзотический, интригующий оттенок, а роскошные цветы, такие как тубероза и жасмин, создают насыщенную, роскошную привлекательность, заявил парфюмер.

"Ищите яркие, свежие и фруктовые элементы. Цитрусовые ноты, такие как бергамот, мандарин и грейпфрут, могут помочь принести безудержную энергию. Так же зеленые, бодрящие ноты, такие как мята и базилик, могут способствовать настроению", - резюмировал эксперт.