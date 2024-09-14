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Один з найвдаліших днів. Астролог дала прогноз на 14 вересня й пояснила, як залучити щастя

Що слід робити 14 вересня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Астролог Катерина Соловйова склала детальний прогноз на 14 вересня й розповіла, що цей день може бути дуже вдалим. Варто лише врахувати вплив Сатурну та Місяця.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог дала поради на цю суботу й пояснила, як залучити щастя.

Прогноз астропогоди на 14 вересня

"Несприятливий період для стоматологічних втручань. А після 10:55 (за київським часом) - один з найсприятливіших днів вересня для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань, відвідування перукарні, оформлення шлюбу", - розповіла Соловйова.

Також вона дала наступні поради:

  • не проявляйте негатив, адже після сварки буде важко примиритися
  • уникайте проявів жалю до себе - можна застрягти надовго у цьому стані
  • уникайте навантаження на серцево-судинну систему
  • проявляйте милосердя, співчуття
  • робіть подарунки, займайтеся благодійністю
  • виконуйте прохання інших та звертайтеся з ними до оточуючих
  • підбивайте підсумки
  • оновлюйте гардероб
  • шийте та періть одяг.

Ця субота - день  включення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями. Не зайвими будуть усамітнення, поблажливість, альтруїзм.

Настає день знань і випробувань, наголосила астролог, а добрі помисли безперешкодно досягають своєї мети. До того ж субота сприяє накопиченню матеріальних благ та інформації.

Гороскоп на 14 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

"14 вересня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям", - пояснила Соловйова.

За її словами, Сатурн щедро винагороджує тих, хто засвоює його уроки та гідно проходить випробування. І нині планета знаходиться у ретроградному русі. 

"Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо - про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - наголосила астролог.

Сатурн у ретрограді - як це впливає на людей (ілюстрація: freepik.com)

Що прикличе щастя 14 вересня

"14 вересня - початок Парівартіні (Паршва) екадаші: день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день зростаючої фази Місяця, під час індуїстського місяця Бхадрапада (серпень-вересень за григоріанським стилем)", - розповіла астролог.

 Вважається, що дотримання аскези у цей день дарує людині щастя, багатство та чудове здоров'я. Мало того, виконання всіх рекомендацій сприяє зміцненню сили волі людини та очищує її карму.

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