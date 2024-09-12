ua en ru
Чт, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ці три знаки Зодіаку відродяться з попелу. Зірки готують доленосний поворот

Четвер 12 вересня 2024 06:24
UA EN RU
Ці три знаки Зодіаку відродяться з попелу. Зірки готують доленосний поворот  У яких знаків Зодіаку невдовзі розпочнеться нове життя (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця вересня у життя представників трьох знаків Зодіаку увірвуться неймовірні події. Вони, мов птах фенікс, зможуть відродитися з попелу і почати все з чистого аркуша.

У яких знаків Зодіаку починається смуга везіння та щастя, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Водолій

Вже до кінця місяця ви зможете все змінити. І якщо ви давно відкладали важливе рішення чи вже втомилися мріяти про авантюру - настав час діяти. Не варто відкладати життя на завтра, беріть все до своїх рук.

Дозвольте собі відродитися з попелу та навчіться відпускати негатив, не зациклюйтесь на поганих спогадах. Вони лише тягнуть вас на дно.

Скорпіон

Дозвольте вітру змін не просто підняти у повітря всі проблеми, а віднести їх якомога далі від вас. Забудьте про образи та не зациклюйтесь на тому, що завадило вам знайти своє щастя у минулому. Як тільки ви зможете попрощатися з негативом, доля подарує вам привід для радості.

Настав час розправити крила і дуже високо злетіти. Не бійтеся, поруч з вами опиняться люди, які розділять з вами радість і не спробують вам заважати. Оточення має велике значення, пам'ятайте про це.

Близнюки

Чи часто ви думали про те, що приносить вам справжнє щастя? Найближчим часом зірки допоможуть вам обрати правильні цілі та знайти те, що ви так давно шукали. Не варто чинити опір змінам, особливо якщо вони так сильно вам потрібні. Постарайтеся зберігати спокій, деякі події можуть вас дуже здивувати.

Однак у цьому немає нічого страшного, адже все нове спочатку може лякати та насторожувати. Довіртеся долі, вона до вас прихильна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в які дні вересня можна фарбувати та стригти волосся.

Окрім цього, читайте Таро-гороскоп на 12 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп Астрологія
NEWS
Росіяни, імовірно, захопили два села на Покровському напрямку: карти ISW
Росіяни, імовірно, захопили два села на Покровському напрямку: карти ISW