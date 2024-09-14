Один из самых удачных дней. Астролог дала прогноз на 14 сентября и объяснила, как привлечь счастье

Прогноз астропогоды на 14 сентября

"Неблагоприятный период для стоматологических вмешательств. А после 10:55 (по киевскому времени) - один из самых благоприятных дней сентября для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств, посещение парикмахерской, оформление брака", - рассказала Соловьева.

Также она дала следующие советы:

не проявляйте негатив, ведь после ссоры будет трудно помириться

избегайте проявлений жалости к себе - можно застрять надолго в этом состоянии

избегайте нагрузки на сердечно-сосудистую систему

проявляйте милосердие, сострадание

делайте подарки, занимайтесь благотворительностью

выполняйте просьбы других и обращайтесь с ними к окружающим

подводите итоги

обновляйте гардероб

шейте и стирайте одежду.

Эта суббота - день включения энергии любви, очищение мыслей, победы мудрости над разумом и эмоциями. Не лишними будут уединение, снисходительность, альтруизм.

Наступает день знаний и испытаний, подчеркнула астролог, а добрые помыслы беспрепятственно достигают своей цели. К тому же, суббота способствует накоплению материальных благ и информации.

Гороскоп на 14 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

"14 сентября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем", - пояснила Соловьева.

По ее словам, Сатурн щедро вознаграждает тех, кто усвоит его уроки и достойно проходит испытания. И сейчас планета находится в ретроградном движении.

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о стариках и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - подчеркнула астролог.

Сатурн в ретрограде - как это влияет на людей (иллюстрация: freepik.com)

Что призовет счастье 14 сентября

"14 сентября - начало Паривартини (Паршва) экадаши: день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день растущей фазы Луны, во время индуистского месяца Бхадрапада (август-сентябрь по григорианскому стилю)", - рассказала астролог.

Считается, что соблюдение аскезы в этот день дарит человеку счастье, богатство и здоровье. Более того, выполнение всех рекомендаций способствует укреплению силы воли человека и очищает его карму.