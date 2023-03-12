Один з київських парків окупували лебеді, чайки і качки: фантастичні фото

На кадрах видно лебедів-шипунів, як дорослих, так і молодняк (його можна відрізнити по сірому оперенню і такого ж кольору дзьобу).

Чайки не соромлячись катаються прямо на спинах у лебедів, а селезні переливаються своїми фантастичної краси пір'ями.

Ну і куди ж без голубів, які завжди ласі підживитися тим, що дають. Проте будьте уважні, адже птахи (особливо - лебеді) дуже чутливі до підгодовування.

Чим лебедів годувати не можна, і що допускається

Столичні орнітологи раз за разом просять жителів і гостей столиці не підгодовувати диких птахів. Так, категорично заборонено кидати їм: хліб і всілякі хлібобулочні вироби, продукти з магазинів, в тому числі крупи.

Максимум, що можна зробити - насипати вздовж кромки води суміш із цільного зерна: пшениці, кукурудзи, ячменю чи вівса.

Для довідки

Сьогодні на території України зустрічають три види лебедів: