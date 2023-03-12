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Один з київських парків окупували лебеді, чайки і качки: фантастичні фото

Один з Київських парків окупували птахи (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Київський парк "Наталка" розміщений в мальовничій затоці на Оболоні. Спокійна течія, вища температура води, а ще підгодовування приваблює в цю місцину диких птахів, які час від часу окуповують парк на радість відвідувачам.

Дивіться фантастичні фото в матеріалі Styler нижче.

На кадрах видно лебедів-шипунів, як дорослих, так і молодняк (його можна відрізнити по сірому оперенню і такого ж кольору дзьобу).

Чайки не соромлячись катаються прямо на спинах у лебедів, а селезні переливаються своїми фантастичної краси пір'ями.

Ну і куди ж без голубів, які завжди ласі підживитися тим, що дають. Проте будьте уважні, адже птахи (особливо - лебеді) дуже чутливі до підгодовування.

Чим лебедів годувати не можна, і що допускається

Столичні орнітологи раз за разом просять жителів і гостей столиці не підгодовувати диких птахів. Так, категорично заборонено кидати їм: хліб і всілякі хлібобулочні вироби, продукти з магазинів, в тому числі крупи.

Максимум, що можна зробити - насипати вздовж кромки води суміш із цільного зерна: пшениці, кукурудзи, ячменю чи вівса.

Для довідки

Сьогодні на території України зустрічають три види лебедів:

  • лебідь-шипун (перелітний і зимуючий),
  • лебідь-кликун (зустрічається під час міграцій і зимівлі),
  • лебідь малий (рідкісний залітний та зимуючий вид).

Раніше ми писали, що в Києві помітили хижака, який заглядає у вікна в пошуках їжі.

Також читайте, що людська дурість вбила десяток лебедів під Вінницею.

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паркптахи