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Один з 3500 випадків: у Львові врятували немовля з рідкою вродженою вадою

Медики у Львові врятували дитину з вродженою вадою (фото: facebook.com/1tmolviv)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові хірурги прооперували немовля з рідкою вродженою вадою стравоходу. Патологію помітили ще за вагітності матері.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Деталі порятунку 

Матвійко Сотник народився місяць тому в одному із львівських пологових будинків. За кілька днів після його появи лікарі помітили у малюка небезпечні симптоми: хлопчик не міг ковтати та їсти.

Зонд, який медики намагалися встановити дитині для годування, не проходив у шлунок. Таким чином виникла підозра на аномалію розвитку новонародженого – атрезію стравоходу.

Медики кажуть, що таке трапляється дуже рідко: один випадок на 3,5 тис. малюків.

Як пройшла операція

Хірурги виконали втручання торакоскопічно і лише через три проколи. Складність операції полягала у тому, що частина стравоходу з’єднувалася з дихальними шляхами, тому при диханні повітря частково надходило до шлунка.

На щастя, медики впоралися з серйозним викликом. Зараз Матвійко продовжує лікування та почувається значно краще.

У Львові врятували дитину з важкою патологією (фото: facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові медики врятували дитину зі складною патологією, якій три роки не могли поставити діагноз.

Також ми писали, що хірурги провели надскладну операцію на мозку дитині.

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