RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Один из 3500 случаев: во Львове спасли младенца с редким врожденным пороком

Медики во Львове спасли ребенка с врожденным пороком (фото: facebook.com/1tmolviv)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове хирурги прооперировали младенца с редким врожденным пороком пищевода. Патологию заметили еще при беременности матери.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Детали спасения

Матвейко Сотник родился месяц назад в одном из львовских роддомов. Через несколько дней после его появления врачи заметили у малыша опасные симптомы: мальчик не мог глотать и есть.

Зонд, который медики пытались установить ребенку, не проходил в желудок. Таким образом, возникло подозрение на аномалию развития новорожденного - атрезию пищевода.

Медики говорят, что это случается очень редко: один случай на 3,5 тыс. малышей.

Как прошла операция

Хирурги выполнили вмешательство торакоскопически и только через три прокола. Сложность операции заключалась в том, что часть пищевода соединялась с дыхательными путями, поэтому при дыхании воздух частично поступал в желудок.

К счастью, медики справились с серьезным вызовом. Сейчас Матвейко продолжает лечение и чувствует себя гораздо лучше.

Во Львове спасли ребенка с тяжелой патологией (фото: facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что во Львове медики спасли ребенка со сложной патологией, которому три года не могли поставить диагноз.

Также мы писали, что хирурги провели сверхсложную операцию на мозге ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
дітилікарі