Одевайтесь разумно: синоптики предупредили о надвигающихся заморозках

Погода в Украине в субботу, 16 ноября, а также в воскресенье, 17 ноября, ожидается пасмурная и прохладная. Местами ожидаются даже ночные заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что погода на выходных будет благоприятная для прогулок, так как осадки не прогнозируются. Однако стоит позаботиться о теплой одежде.

"Выходные ноябрьские. Обычно, это или – грибы в лесу, или завершающая дачная согнутая поясница, или валянье на диване. Ну, и не без музея или детского кафе. Всем этим планам будет благоприятствовать ближайшая погода субботы-воскресенья. Каких-то ощутимых осадков не ожидается – можно поработать на свежем воздухе. В лесу будет уютно и не сильно холодно, а согреться можно будет разгребанием листьев из-за грибов, и, конечно же, умно одеться. Преимущественно пасмурная погода будет блокировать инициативу и энтузиазм, которые накопились за неделю и буквально привяжут человека к дивану. И это тоже иногда надо, на то он и ноябрь", - рассказала Диденко.

Карта погоды

Она отметила, что температура воздуха на выходных будет невысокой, а на Востоке страны возможно даже заморозки.

"Температура воздуха в Украине составит +7 +12 градусов, на Западе и Юге +10 +15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях +15 +17 градусов. Антициклон постепенно охлаждает ночи, поэтому минимально уже будет намного холоднее: +2 +7 градусов, на Востоке, в Днепре и районах, в Полтавской области уже и немного подморозит, около нуля", - предупредила синоптик.

В Киеве, по словам Диденко, ожидается сухая погода и прохладная погода, без существенных осадков.

"В Киеве 16-17 ноября осадки не прогнозируются, местами туман. Ночью +3 +5 градусов, днем +8 +11 градусов. И не забывайте о туманах, включайте фары, будьте осторожны, любите ближнего своего и за соседним рулем, и на тротуаре", - написала синоптик.