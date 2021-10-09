В Одессе больные на коронавирус образовали очередь в реанимацию: "мест на всех не хватит"

В Одессе образовалась огромная очередь в реанимацию с больных на COVID-19. Поэтому больных госпитализируют в другие населенные пункты Одесского региона.

Также сейчас в Одесской области появилось понятие "очередь в реанимацию".

"Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черногорске и даже везли одного тяжкого в Разрешение. Реанимационных мест единицы. И как только они освобождаются, их сразу занимают. У нас теперь даже появилось понятие "очередь в реанимацию". Мест на всех не хватит, - говорит волонтер.

Она рассказала, что в городе открыты два новых отделения (в ГКБ №1 на 80 мест и новый корпус в больнице №5, расположенной в районе парка Шевченко, - 90 мест). И все они сразу заполнились.

Какие возникли проблемы

Кроме того, мест на всех не хватит, а врачей на новые отделения нет. Медиков будут направлять из других стационаров, что приведет к проблемам для пациентов с другими заболеваниями. Также возникают проблемы с медицинскими препаратами.

"В COVID-19-стационарах пишут списки. Да, да, почти всем пишут. Потому что не хватает того, что платит НСЗУ за ковідним пакетом. Например, в протокол внесен "Ремдисивир", но он в стране сейчас не лицензирован, и купить его может только физическое лицо. Поэтому все обращения к нам по этому вопросу мы вынуждены отклонять. Цена флакона - 3200 грн. На курс обычно пишут 6-8 флаконов. Готовьтесь", - написала она.

Также флакон препарата "Актемра" стоит 13-15 тыс. грн и достать его не всегда возможно.

По словам волонтера, врачи вносят в списки необходимых для покупки лекарств "Инфулган", "Реосорбилакт", "Левофлоксацин", "Гепацеф", и некоторые "особо шустрые медработники" вписывают даже перчатки и бинты.