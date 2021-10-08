В Днепре медики спасли беременную женщину с коронавирусом: "провели виртуозную операцию"
В Днепре в больнице Мечникова медики спасли 40-летнюю многодетную маму с коронавирусом и ее малыша. В больницу женщина попала в тяжелом состоянии, где медики сделали ей кесарево сечение.
Об этом рассказал директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
Медика рассказал, 40-летняя Татьяна на последней неделе беременности узнала о том, что у нее коронавирус.
"Беременность у нее проходила гладко, но на последней неделе COVID-19 и пневмония сломала все планы. Из одной больницы в другую, потом в Мечникова. Сегодня увидела перед собой операционный стол и 6 медиков, которые склонились, чтобы сохранить ее жизнь и новорожденного ребенка. Несколько десятков минут, и врачи Мечникова провели виртуозную операцию. Все счастливы", - написал Рыженко.
Поэтому в результате кесарева сечения на свет появился мальчик весом 3,5 кг и 51 см. роста.
Также женщину дома ждет мужчина и двое мальчиков - 13 и 14 лет.
В комментариях пользователи выражают благодарность медикам и пишут, что они настоящие профессионалы своего дела.
- Спасибо врачам. Вы ежедневно боретесь за жизнь пациентов несмотря на усталость! Вот новый человек пришел в этот мир Вашими руками, пусть будет здоров. А вам низкий поклон, бывайте все здоровы!;
- Спасибо вам за вашу работу и за ваши истории о жизни!;
- Низкий Вам поклон;
- Спасибо за профессионализм;
- Спасибо за работу, это неоценимо, что вы делаете.
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