В Одесі хворі на коронавірус утворили чергу в реанімацію: місць на всіх не вистачить"

В Одесі утворилася величезна черга в реанімацію з хворих на COVID-19. Тому хворих госпіталізовують в інші населені пункти Одеського регіону.

Також зараз в Одеській області з'явилось поняття "черга в реанімацію".

"Одесити вже лежать в Біляївці, у Чорноморську і навіть везли одного тяжкого в Роздільну. Реанімаційних місць одиниці. І щойно вони звільняються, їх одразу займають. У нас тепер навіть з'явилося поняття "черга в реанімацію". Місць на всіх не вистачить, - каже волонтер.

Вона розповіла, що в місті відкриті два нових відділення (в МКЛ №1 - 80 місць і новий корпус у лікарні №5, розташованої в районі парку Шевченка, - 90 місць). І всі вони відразу заповнились.

Які виникли проблеми

Окрім того, місць на всіх не вистачить, а лікарів на нові відділення немає. Медиків направлятимуть з інших стаціонарів, що призведе до проблем для пацієнтів з іншими захворюваннями. Також вже виникають проблеми з медичними препаратами.

"У COVID-19-стаціонарах пишуть списки. Так, так, майже всім пишуть. Тому що не вистачає того, що платить НСЗУ за ковідним пакетом. Наприклад, в протокол внесений "Ремдисивір", але він в країні зараз не ліцензований, і купити його може тільки фізична особа. Тому всі звернення до нас з цього питання ми змушені відхиляти. Ціна флакона - 3200 грн. На курс зазвичай пишуть 6-8 флаконів. Готуйтеся", - написала вона.

Також флакон препарату "Актемра" коштує 13-15 тис. грн, і дістати його не завжди можливо.

За словами волонтера, лікарі вносять до списків необхідних для купівлі ліків "Інфулган", "Реосорбілакт", "Левофлоксацин", "Гепацеф", і деякі "особливо спритні медпрацівники" вписують навіть рукавички та бинти.