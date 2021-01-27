ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Одессу снова засыпало снегом: город парализован

Одесса, Среда 27 января 2021 09:51
Одессу снова засыпало снегом: город парализован
Одессу засыпало снежными осадками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Снег в Одессе снова засыпал южный город. Сильные осадки начались в ночь на 27 января и до сих пор продолжаются. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни здесь выпадет месячная норма осадков.

Как сообщает издание "Думская", по состоянию на 8 утра высота снежного покрова достигла 5-6 см. Движение транспорта по улицам города затруднено, но серьезных пробок пока нет. В мэрии сообщают, что для уборки снега задействовано 90 машин.

Коммунальщики проводят расчистку тротуаров и посыпают тротуары песком и солью.

По состоянию на 9 утра на многих улицах образовались пробки. Стоит почти весь центр города, кроме того, заторы возникли на Среднефонтанской, Краснова, Водопроводной, на многих участках Фонтанской и Люстдорфской дорог, на проспекте Небесной Сотни и близлежащих улицах. На Николаевской дороге пробка в районе Лузановки, также большой затор на Объездной дороге, в районе пересечения с Жолио-Кюри.

Городские власти рекомендуют одесситам сегодня по возможности сидеть дома.

К слову, за последние почти три года одесситы наблюдали снег всего один раз. Он выпал в первых числах января 2021 года.

Одессу снова засыпало снегом: город парализованОдессу снова засыпало снегом: город парализованОдессу снова засыпало снегом: город парализованОдессу снова засыпало снегом: город парализованОдессу снова засыпало снегом: город парализованОдессу снова засыпало снегом: город парализованОдессу снова занесло снегом (фото: https://dumskaya.net)

Напомним, что синоптики ранее прогнозировали, что Украину засыпет снегом. Осадки начались в западной части страны и перешли на Одессу.

Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда Украину засыпет полуметровым слоем снега.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Одессаснег

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь